В Украине умер последний внук Ивана Франко (фото)

Благодаря ходатайству Роланда Франко Украина бесплатно получила от МИД Великобритании научно-исследовательскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктике.

На 90-м году жизни умер последний внук украинского писателя и поэта Ивана Франко Роланд Франко. Об этом сообщает пресс-служба Международного фонда имени Ивана Франко.

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Причина смерти Роланда Франко, который ушел из жизни 11 августа, не называется.

"С грустью сообщаем, что 11 августа, на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко — Роланда Франко", — говорится в сообщении.

В Международном фонде скорбят по поводу смерти основателя и главы правления организации, память о котором "навсегда останется в сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться".

Дата официальной церемонии прощания с последним внуком Ивана Франко также пока не сообщается.

[ + – ] Роланд Франко

Роланд Франко родился в 1932 году в семье сына Ивана Франко тараса. Внук украинского писателя учился на нефтяном факультете во Львовской политехнике и горном факультете Киевского политехнического института. Работал старшим инженером технического управления Министерства местной топливной промышленности УССР, позже — секретарем научно-технического совета министерства. Больше 30 лет отдал работе в Киевском институте автоматики.

В начале 50-х годов Роланда Франко заподозрили в создании подпольной националистической организации, от ареста и тюремного срока его спало только имя деда.

С 1993 по 1996 год Роланд Франко работал в посольстве Украины в Великобритании на должности советника по научным вопросам. Благодаря ходатайству внука Ивана Франко Украина бесплатно получила от британского МИД научно-исследовательскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктике, за что Роланда прозвали "крестным отцом украинской антарктической станции".

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В 2015 году по инициативе Роланда Франко был создан Международный фонд имени Ивана Франко — с целью продвижения и популяризации научного и творческого наследия великого украинского писателя.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове разрушили мемориальную доску Ивану Франко. Вандалы сорвали мемориальную доску писателю Ивану Франко, которая была установлена на стене дома по улице Соломии Крушельницкой в центре Львова. Городские власти пообещали выделить деньги на восстановление доски.

Также Фокус рассказывал, что Ивана Франко признали гражданином РФ на сайте Нобелевского комитета. На сайте Нобелевского комитета в графе об украинском писателе Иване Франко, который был номинирован на Нобелевскую премию 1916 года, местом проживания указана Российская Федерация.