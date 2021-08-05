Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук

Первый глава СБУ и экс-министр обороны Украины умер в результате остановки сердца.

На 81-м году жизни умер украинский политик и экс-премьер-министр Евгений Марчук. Об этом сообщила его жена Лариса Ившина в Facebook.

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По словам супруги, причина смерти Евгения Марчука — остановка сердца.

"Черный день… Умер ЕК (Евгений Кириллович — ред.). Остановилось сердце", — написала Лариса Ившина в своем Facebook.

Дата проведения официальной церемонии прощания с Евгением Марчуком пока не сообщалась.

Евгений Марчук родился в 1941 году, а после окончания Кировоградского педагогического института с 1963 года работал в КГБ УССР. После провозглашения независимости Евгений Марчук стал первым главой Службы безопасности Украины.

Во время подписания Конституционного договора между президентом и Верховной Радой в 1995 году Евгений Марчук, по указу Леонида Кучмы, назначен премьер-министром Украины. Через год Евгений Марчук был уволен с должности главы Кабинета министров из-за избрания в качестве народного депутата. Экс-глава СБУ Евгений Марчук был нардепом II и III созывов от партии СДПУ (О).

Должность министра обороны Украины Евгений Марчук занимал с июня 2003 по сентябрь 2004 года. Топ-чиновник принимал участие в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.

С 2015 года Евгений Марчук был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ в Минске. С 21 ноября 2018 года распоряжением пятого президента Петра Порошенко Евгений Марчук уполномочен представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях вместо Леонида Кучмы.

Также Фокус рассказывал, что Евгений Марчук покинул должность представителя Украины в ТКГ в мае 2019 года. Экс-глава СБУ сообщал, что решил приостановить свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе.

А еще ранее Фокус сообщал, что Евгений Марчук обвинял Москву в нежелании проводить обмен пленными. Как утверждал представитель Украины в ТКГ, Москва не хочет и вести переговоры по обмену 25 на 25, в рамках которого Россия должна была передать Киеву захваченных украинских моряков.