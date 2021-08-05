Помер колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук

Перший глава СБУ й ексміністр оборони України помер у результаті зупинки серця.

На 81-му році життя помер український політик і експрем'єр-міністр Євген Марчук. Про це повідомила його дружина Лариса Івшина в Facebook.

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За словами дружини, причина смерті Євгена Марчука — зупинка серця.

"Чорний день ... Помер ЄК (Євген Кирилович — ред.). Зупинилося серце", — написала Лариса Івшина в своєму Facebook.

Дата проведення офіційної церемонії прощання з Євгеном Марчуком поки не повідомлялася.

Євген Марчук народився в 1941 році, а після закінчення Кіровоградського педагогічного інституту з 1963 року працював у КДБ УРСР. Після проголошення незалежності Євген Марчук став першим главою Служби безпеки України.

Під час підписання Конституційного договору між президентом і Верховною Радою в 1995 році Євген Марчук, за указом Леоніда Кучми, призначений прем'єр-міністром України. Через рік Євген Марчук був звільнений із посади голови Кабінету міністрів через обрання в якості народного депутата. Ексглава СБУ Євген Марчук був нардепом II і III скликань від партії СДПУ (О).

Посаду міністра оборони України Євген Марчук обіймав із червня 2003 по вересень 2004 року. Топ-чиновник брав участь у врегулюванні конфлікту навколо острова Тузла.

З 2015 року Євген Марчук був представником України в підгрупі з питань безпеки ТКГ в Мінську. З 21 листопада 2018 року розпорядженням п'ятого президента Петра Порошенка Євген Марчук уповноважений представляти Україну в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях замість Леоніда Кучми.

Також Фокус розповідав, що Євген Марчук покинув посаду представника України в ТКГ в травні 2019 року. Ексглава СБУ повідомляв, що вирішив призупинити свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі.

А ще раніше Фокус повідомляв, що Євген Марчук звинувачував Москву в небажанні проводити обмін полоненими. Як стверджував представник України в ТКГ, Москва не хоче й вести переговори з обміну 25 на 25, у межах якого Росія повинна була передати Києву захоплених українських моряків.