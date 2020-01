На сайте Нобелевского комитета Ивана Франко "признали" гражданином России

Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе в 1916 году

На сайте Нобелевского комитета в графе об Иване Франко, который был номинирован на Нобелевскую премию 1916 года, местом проживания украинского поэта и прозаика указана Российская Федерация.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз.

"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином ... Российской Федерации. Именно так определена страна (country), откуда родом был номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", – говорится в сообщении.

Тихолоз отмечает, что внимание к этому факту привлек пользователь Facebook Ruslan Muzzle, а проверить эту информацию можно на сайте Нобелевского комитета.

Тихолоз пояснил, что Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых – его преждевременная смерть. Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 гг.), а умер в двуедином Австро-Венгерском государстве (время его существования – 1867-1918 гг.).

В Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине – в частности, в Киеве и Одессе) он бывал лишь несколько раз, а также находился во Львове во время русской оккупации Первой мировой войны (в 1914-1915 гг.).

"Однако никогда, повторяю – никогда! – страной проживания Ивана Франко не была Россия (в каких-либо политических формах ее существования). Зато на протяжении всей своей жизни он был жителем коронного края Дунайской империи – Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галичины и Волыни). Поэтому даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко – это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)", – утверждает Тихолоз.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году неизвестные сорвали мемориальную доску писателю Ивану Франко, установленную на стене дома по улице Соломии Крушельницкой в центре Львова.