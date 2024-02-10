"Другой Франко". Что получилось, а что не очень в патриотической ленте о сыне Великого Каменяра

На экраны Украины вышел фильм "Другой Франко". Рецензия Фокуса.

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"Другой Франко" – интересный фильм с яркими ролями двух на сегодня самых звездных актеров Украины: Вячеслава Довженко и Ахтема Сеитаблаева. Первый играет исторического персонажа – сына классика Ивана Франко – Петра. Картина неплохо поставлена, она рассказывает о неизвестных исторических фактах и эстетически элегантна. Но изначальный сюжетно-сценарный каркас полностью позаимствован из другого фильма. Фокус разбирался в достоинствах и недостатках премьерной ленты.

Фильм был сделан еще в 2021 году, режиссером выступил Виталий Малахов (1954 – 2021) — худрук Театра на Подоле и корифей украинского театра в соавторстве с режиссером-дебютантом Игорем Висневским.

В центре фильма – жизнь и судьба Петра Франко (1890 – 1941) — сына Великого Каменяра. По сюжету он в июне 1941 году живет в роскошном, "имперском" доме во Львове. Он – народный депутат УССР. У него эффектная, красивая жена (Надежда Левченко). Замечательные дочери Вера и Ася. Семейная идиллия несколько омрачается прямолинейными вопросами старшенькой отцу, мол, папа, а разве ты настоящий депутат? А ведь ты же основал "Пласт"? Отец, загрустив, отвечает: "Да, я хожу на собрания и регулярно голосую, поднимая красную книжечку. Но ты права – это не настоящее".

Кем был Петр Франко

Для непосвященных. "Пласт" – украинская скаутская организация, основанная в 1911 году.

Петр Франко воевал в качестве летчика в составе УГА (Украинская Галицкая армия) во время Первой мировой: 50 боевых вылетов. Был приглашен в Харьков на пять лет как специалист по молочной промышленности. Стал свидетелем Голодомора: НКВД взял с него подписку о неразглашении, но он опубликовал статью в зарубежной прессе об искусственном голоде в Украине. В 1939 году Красная армия заняла Львов. Петр Франко не уехал, приняв эту власть: стал народным депутатом УССР, первым директором мемориального музея Ивана Франко, деканом товароведческого факультета Украинского института торговли.

Петр Франко (Вячеслав Довженко) – респектабельный советский вельможа, но у новой власти он под подозрением

Однако власти подозревали Франко в нелояльности – за ним следил НКВД. А в преддверии нападения немецко-фашисткой Германии, в июне 1941 года, к нему в квартиру нагрянули… Это исторические факты. Вернемся к фильму.

В дом к Петру Франко на его день рождения заявляется человек со шрамом через все лицо — это Андрей Грищук (Ахтем Сеитаблаев). Мужчины своеобразно "здороваются": начинают бороться в столовой, теми самыми приемами, которыми они овладели еще в "Пласте". Удаль казацкая проступает под респектабельными одеждами вельмож. На Андрее – светлая щегольская жилетка, темный галстук. Петр тоже одет просто и красиво: в белую рубашку и стильные брюки. Идут флешбеки "Пласта", когда наши герои были юными патриотами… После борьбы мужчины сердечно обнимаются. Стол, мебель, посуда – все изящное. Перед нами обед практически в аристократической семье.

Наконец, прерывая торжественную часть встречи, Андрей отводит Петра в отдельную комнату и сообщает, что ночью его должны арестовать. Далее они делают вид, что все нормально, но хозяйка дома, чуя неладное, никак не может добиться от мужчин ответа на вопрос: "Что на самом деле происходит?". Франко с тоской смотрит на дорогие ему лица – за кадром то и дело звучит щемящая мелодия.

Черный вестник: привет из ада

Сама фабула в точности повторяет сюжет российско-французской картины "Утомленные солнцем" (1994) Никиты Михалкова, за которую он получил "Оскар". В отличие от сегодняшнего z-пропагандиста, тогдашний Михалков искренне и со всем рвением стремился понравиться США. Сценарий был создан по свежим перестроечным и постперестроечным публикациям, разоблачающим сталинские репрессии. Аресты и расстрелы, оказывается, касались огромного числа высокопоставленных граждан СССР – военных руководителей, чиновников, ученых и деятелей искусства. Эта разоблачительная повестка тогда была актуальна на Западе и сработала вкупе с довольно высоким художественным уровнем фильма (в отличие от его многочисленных продолжений): картина взяла "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Гран-при в Каннах, уступив только "Криминальному чтиву" Тарантино.

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В "Утомленных солнцем" мы видим многочисленную семью комдива Котова, отмечающую какой-то праздник. Дом, посуда, инвентарь – все дорогое и не лишенное вкуса. Все в белых одеждах: муж, жена, дети, дедушки, бабушки. По атмосфере – семья аристократов. Но вдруг является незваный человек. Однако его знала жена комдива и он сам. Гость постоянно шутит и вроде бы "вписывается" в это летнее непринужденное веселье, но почему-то в его присутствии явственно ощущается тревога. А далее он сообщает Котову, что сейчас он — сотрудник НКВД и завтра комдива арестуют. Котова, его жену и "пришельца из прошлого" связывают сложные лирические отношения: этот человек был когда-то женихом будущей супруги военного. Котов женился на чужой невесте, когда соперник пропал — не без участия красного командира. А теперь грядет расправа над всесильным комдивом, а заодно — личная месть. И чудесный семейный рай Котова будет разрушен. Незваный человек к тому же — исполнитель приказа Сталина…

В "Другом Франко" (сценаристы Дмитрий Наумов, Тарас Боровок) все близко. Оба "пластовца" были влюблены в Ольгу, причем именно Андрей познакомил ее с Петром, но Оля выбрала Петра. Они вместе сражались в Первую мировую. Вместе пытались спасти крестьянского ребенка в Харькове от голодной смерти, но тут след Андрея теряется. И вот он является "черным вестником", чтобы вырвать в целом благополучного Петра из его семейного благополучия и почета, протекающего в рамках роскошного быта высокопоставленного советского вельможи. Кстати, над всей этой комбинацией реет приказ не Сталина, но Хрущева — он тогда был главой УССР.

Разница с "Утомленными солнцем" в том, что Франко стоит в некоторой оппозиции к советской власти. И, пользуясь своим положением "сына Великого Каменяра", пытается спасти от репрессий некоторых знакомых. Он, не отказываясь от благ новой власти, иногда отчаянно рискует, чувствуя себя все-таки не в своей тарелке: старшая дочка в своих обвинениях отцу — права.

Сцена, когда Петр пытается спасти доктора от НКВДистов, блистательно сыграна Довженко. В ней отлично переданы авантюристические черты характера Петра Франко. "Да вы знаете, чей я сын?!" — пафосно кричит он, хоть и с нотками сарказма. А он точно – не сын лейтенанта Шмидта, как персонажи "Золотого теленка" Ильфа и Петрова.

Блистательный дуэт

Игра актеров в "Другом Франко" убедительна, хотя и не без шаблонов. Но тут забавно, что на общий хороший результат накладывается, что Довженко и Сеитаблаев реально знакомы еще со студенчества: оба учились на актерском факультете института Карпенко-Карого. Оба параллельно засветились в кино как актеры, даже пересекаясь на некоторых сериалах. Затем Сеитаблаев, уже в качестве режиссера, снял Довженко в знаковой роли киборга Серпня в фильме "Киборги" (2017) – картине, которая обоим принесла большую популярность. Их сотрудничество-соперничество длится не один десяток лет, поэтому они очень подходили под свои роли в этой ленте.

Довженко объединил в Петре Франко какие-то свои находки в роли боевого офицера Серпня и писателя Мыколы Хвылевого, которого он сыграл в фильме "Дом Слова. Неоконченный роман" (2021). Тот вел, в общем, барскую жизнь успешного литератора, но человеком был неравнодушным и бесстрашно взялся за опасное дело – публичное изобличение Голодомора. То же самое сделал и Петр Франко. Он — сильный мужчина, попавший в чрезвычайные обстоятельства и сейчас пытающийся уберечь семью.

В Ольгу (Надежда Левченко) были влюблены и Петр (Вячеслав Довженко) и Андрей (Ахтем Сеитаблаев)

Андрей Грищук Ахтема Сеитаблаева – эдакий одинокий самурай, прошедший пытки, которые его не только закалили, но и превратили в палача. Такие волевые мужские роли идут Сеитаблаеву. Единственно, что внутренняя прямота Ахтема даже мешает ему проявлять у своих отрицательных персонажей иезуитские черты в полной мере, такие как коварство или моральная нечистоплотность.

Но в проявлении силы он удивительно хорош, как и в своих ролях в "Хайтарме" или "Домой". Его герой-воин – это сознательная личность, а не, скажем, неуправляемо-безбашенный бандит в картине "Носорог" (2021) Олега Сенцова.

В общем, обоими, Довженко и Сеитаблаевым, можно полюбоваться в этих ролях, наэлектризованных взаимодействием их героев.

Плюсы фильма "Другой Франко". Открытие неизвестных широкой публике персонажей (даже название "Другой Франко" интригует) и фактов. Интересная игра двух звездных украинских артистов. Красиво разыграна карта их финального поединка.

Открытие неизвестных широкой публике персонажей (даже название "Другой Франко" интригует) и фактов. Интересная игра двух звездных украинских артистов. Красиво разыграна карта их финального поединка. Минусы фильма. Вторичность фабулы. Недостаточная прописанность некоторых сюжетных поворотов. Как, например, с мальчиком Максимом, которого Франко спас от Голомора и который потом стал НКВДистом. Не совсем понятно, в чем его такая уж вина в глазах персонажа Сеитаблаева?

Вывод: смотреть интересно. Атмосфера картины интригующая, и фильм "Другой Франко" однозначно привлечет внимание к личности сына Великого Каменяра. Петр Франко тут – живой человек, а не плакатный, каким получился, к примеру, поэт-диссидент Василь Стус в ленте "Запрещенный" 2019 года. Украинский кинематограф делает успехи на ниве создания пантеона национальных героев.