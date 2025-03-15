Думай как маньяк: топ-5 сериалов, основанных на реальных детективных расследованиях (видео)

История, послужившая основой для каждого из этих сериалов, имела место в реальной жизни.

Related video

Сериалы и фильмы, в основе которых – реальные события, всегда вызывают особенный интерес у зрителей, поскольку многим интересно сравнить экранную адаптацию и оригинальную историю. Несмотря на то, что финал таких кинопроектов, как правило, известен еще до начала просмотра, это не мешает им набирать рейтинги. Фокус предлагает посмотреть пять сериалов, созданных по мотивам реальных детективных расследований, которые помогут скрасить выходные и узнать что-то новое из мира криминалистики.

"Охотник за разумом"

"Охотник за разумом" – американский драматический телесериал, созданный Джо Пенхоллом для стримингового сервиса Netflix. Сценарий основан на документальной книге "Охотники за умами: ФБР против серийных убийств" Марка Олшейкера и Джона Дугласа. Проект, снятый Дэвидом Финчером, известным по таким фильмам, как "Бойцовский клуб" и "Семь", рассказывает об основании отдела поведенческих наук ФБР.

Сериал начинается с того, что агент ФБР допускает серьезную ошибку во время переговоров с преступником: тот совершает самоубийство. Но даже после отстранения Холден Форд не намерен бросать любимую работу: он решает освоить криминальную психологию и начинает общаться с серийными убийцами, которые находятся в заключении, пытаясь понять ход их мыслей.

Сериал исследует психологическое воздействие проникновения в самые темные уголки человеческой психики. Сочетание экспериментальных визуальных эффектов с историями о научных исследованиях создало новаторский и уникальный подход к изображению реальных криминальных историй, который помог шоу выделиться среди изобилия реального криминального контента.

Телесериал "Охотник за разумом" считается одним из лучших телешоу Netflix, поэтому решение о закрытии проекта после второго сезона было негативно встречено фанатами. Всего оздано 19 серий.

"Черная птица"

"Черная птица" – американский мини-сериал Денниса Лихейна в жанре криминальной драмы, основанный на автобиографическом романе Джеймса Кина 2010 года под названием "Вместе с дьяволом: падший герой, серийный убийца и опасная сделка для искупления".

В центре сюжета – бывший спортсмен Джимми Кин. Когда-то он был многообещающей молодой звездой футбола, которому предлагали несколько студенческих футбольных стипендий. Спустя семь месяцев в тюрьме, куда он попал за распространение наркотиков получает предложение ФБР: в обмен на свободу он должен втереться в доверие к подозреваемому в серийных убийствах и выяснить, где тот похоронил одну из жертв.

В шестисерийном фильме особенно критики отмечают игру Пола Уолтера Хаузера и Рэя Лиотты.

Сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes сообщил о рейтинге одобрения 98% со средним рейтингом 8,2/10 на основе 80 рецензий критиков.

"Невозможно поверить" ("Невероятное")

"Невозможно поверить" или "Невероятное" – американский мини-сериал, созданный Сюзанной Грант, Айлет Уолдман и Майклом Шейбоном. Он основан на статье "Невероятная история изнасилования" Кристиана Миллера и Кена Армстронга, получившей в 2016 году Пулитцеровскую премию. Премьера состоялась на платформе Netflix 13 сентября 2019 года.

Восьмисерийное повествование начинается с того, что 18-летняя девушка по имени Мэри Адлер заявила об изнасиловании, однако все сказанное подростком было расценено как безумная выдумка, и она отказалась от своих показаний. Однако две женщины-детектива, Карен Дюваль и Грейс Расмуссен, согласились взяться за запутанное дело. По мере продвижения расследования они выявляют потенциального серийного насильника и раскрывают институциональные недостатки в правовой системе, которые удерживают жертв от того, чтобы заявлять о себе. "Невероятное" раскрывает ужасные последствия сексуального насилия, ценность серьезного отношения к жертвам и упорное стремление к справедливости теми, кто готов упорствовать.

"Притворство"

"Притворство" ― американский криминальный мини-сериал 2019 года, состоящий из восьми эпизодов и основанный на реальных событиях. В основу сюжета сериала легла история жизни Джипси Роуз Бланчард и убийства ее матери Ди Ди Бланчард, подозреваемой в жестоком обращении с дочерью путем фабрикации болезней и инвалидности как прямого следствия делегированного синдрома Мюнхгаузена.

ДиДи Бланчард чрезмерно опекает свою дочь Джипси, которая пытается вырваться из токсичных отношений с матерью. Стремление Джипси к независимости открывает ящик Пандоры с секретами, что в конечном итоге приводит к убийству. Этот криминальный сериал, более странный, чем вымысел, основан на шокирующем преступлении 2015 года.

Главные роли в сериале сыграли Патрисия Аркетт и Джоуи Кинг. Кстати, настоящая Джипси Роуз Бланчард была впечатлена тем, как ее воплотила на экране Кинг, но не в восторге от сериала в целом. Актриса, кстати, ради этой роли, побрила голову налысо.

"Любовь и смерть"

"Любовь и смерть" – американский мини-сериал, главные роли в котором сыграли Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Кристен Риттер и Джесси Племонс. Он основан на реальной истории, которая имела место в маленьком техасском городке Вайле летом 1980 года. 30-летняя домохозяйка Кэндис Монтгомери живет в счастливом браке с Пэтом, инженером-электриком, воспитывает двоих детей, а также поддерживает крепкую дружбу с замужем соседкой Бетти Гор, школьной учительницей. Они вместе поют в церковном хоре, а их дочери — лучшие подруги. Однако страшные тайны, скрывающиеся за мнимой дружбой, совсем скоро станут причиной того, что кто-то из них возьмет в руки топор.

Ранее Фокус писал, почему фанаты опасаются, что сериал о Гарри Поттере будет кошмаром.