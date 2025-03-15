Думай як маніяк: топ 5 серіалів, заснованих на реальних детективних розслідуваннях (відео)

Історія, що стала основою для кожного з цих серіалів, мала місце в реальному житті.

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Серіали та фільми, в основі яких — реальні події, завжди викликають особливий інтерес у глядачів, оскільки багатьом цікаво порівняти екранну адаптацію та оригінальну історію. Незважаючи на те, що фінал таких кінопроектів, як правило, відомий ще до початку перегляду, це не заважає їм набирати рейтинги. Фокус пропонує подивитися п'ять серіалів, створених за мотивами реальних детективних розслідувань, які допоможуть скрасити вихідні та дізнатися щось нове зі світу криміналістики.

"Мисливець за розумом"

"Мисливець за розумом" – американський драматичний телесеріал, створений Джо Пенхоллом для стрімінгового сервісу Netflix. Сценарій ґрунтується на документальній книзі "Мисливці за розумом: ФБР проти серійних убивств" Марка Олшейкера і Джона Дугласа. Проєкт, знятий Девідом Фінчером, відомим за такими фільмами, як "Бійцівський клуб" і "Сім", розповідає про заснування відділу поведінкових наук ФБР.

Серіал починається з того, що агент ФБР припускається серйозної помилки під час переговорів зі злочинцем: той здійснює самогубство. Але навіть після відсторонення Голден Форд не має наміру кидати улюблену роботу: він вирішує опанувати кримінальну психологію і починає спілкуватися з серійними вбивцями, які перебувають в ув'язненні, намагаючись зрозуміти хід їхніх думок.

Шоу досліджує психологічний вплив проникнення в найтемніші куточки людської психіки. Поєднання експериментальних візуальних ефектів з історіями про наукові дослідження створило новаторський і унікальний підхід до зображення реальних кримінальних історій, що допоміг шоу виділитися серед достатку реального кримінального контенту.

Телесеріал "Мисливець за розумом" вважається одним із найкращих у Netflix, тому рішення про закриття проєкту після другого сезону було негативно зустрінуте фанатами. Загалом створено 19 серій.

"Чорний птах"

"Чорний птах" – американський мінісеріал Денніса Ліхейна в жанрі кримінальної драми, заснований на автобіографічному романі Джеймса Кіна 2010 року під назвою "Разом із дияволом: занепалий герой, серійний убивця і небезпечна угода для спокути".

У центрі сюжету – колишній спортсмен Джиммі Кін. Колись він був багатообіцяючою молодою зіркою футболу, якому пропонували кілька студентських футбольних стипендій. Через сім місяців у в'язниці, куди він потрапив за розповсюдження наркотиків, герой отримує пропозицію ФБР: в обмін на свободу він повинен втертися в довіру до підозрюваного в серійних убивствах і з'ясувати, де той поховав одну із жертв.

У шестисерійному фільмі особливо критики відзначають гру Пола Волтера Гаузера і Рея Ліотти.

Сайт-агрегатор рецензій Rotten Tomatoes повідомив про рейтинг схвалення 98% із середнім рейтингом 8,2/10 на основі 80 рецензій критиків.

"Неможливо повірити" ("Неймовірне")

"Неможливо повірити" або "Неймовірне" – американський міні-серіал, створений Сюзанною Грант, Айлет Волдман і Майклом Шейбоном. Він заснований на статті "Неймовірна історія зґвалтування" Крістіана Міллера і Кена Армстронга, що отримала 2016 року Пулітцерівську премію. Прем'єра відбулася на платформі Netflix 13 вересня 2019 року.

Восьмисерійна розповідь починається з того, що 18-річна дівчина на ім'я Мері Адлер заявила про зґвалтування, проте все сказане підлітком було розцінено як божевільна вигадка, і вона відмовилася від своїх свідчень. Однак дві жінки-детективи, Карен Дюваль і Грейс Расмуссен, погодилися взятися за заплутану справу. Просуваючись у розслідуванні вони виявляють потенційного серійного ґвалтівника і розкривають інституційні недоліки в правовій системі, які утримують жертв від того, щоб заявляти про себе. "Неможливо повірити" розкриває жахливі наслідки сексуального насильства, цінність серйозного ставлення до жертв і наполегливе прагнення до справедливості тими, хто готовий наполягати.

"Вдавання"

"Вдавання" – американський кримінальний мінісеріал 2019 року, що складається з восьми епізодів і заснований на реальних подіях. В основу сюжету серіалу лягла історія життя Джипсі Роуз Бланчард і вбивства її матері Ді Ді Бланчард, підозрюваної в жорстокому поводженні з донькою через фабрикацію хвороб та інвалідності як прямого наслідку делегованого синдрому Мюнхгаузена.

ДіДі Бланчард надмірно опікується своєю донькою Джипсі, яка намагається вирватися з токсичних стосунків із матір'ю. Прагнення Джипсі до незалежності відкриває скриньку Пандори з секретами, що в кінцевому підсумку призводить до вбивства. Цей кримінальний серіал, більш дивний, ніж вигадка, заснований на шокуючому злочині 2015 року.

Головні ролі в серіалі зіграли Патрісія Аркетт і Джоуї Кінг. До речі, справжня Джипсі Роуз Бланчард була вражена тим, як її втілила на екрані Кінг, але не в захваті від серіалу загалом. Актриса, до речі, заради цієї ролі, поголила голову налисо.

"Любов і смерть"

"Любов і смерть" – американський мінісеріал, головні ролі в якому зіграли Елізабет Олсен, Лілі Рейб, Крістен Ріттер і Джессі Племонс. Він заснований на реальній історії, яка мала місце в маленькому техаському містечку Вайле влітку 1980 року. 30-річна домогосподарка Кендіс Монтгомері живе в щасливому шлюбі з Петом, інженером-електриком, виховує двох дітей, а також підтримує міцну дружбу із заміжньою сусідкою Бетті Гор, шкільною вчителькою. Вони разом співають у церковному хорі, а їхні доньки – найкращі подруги. Однак страшні таємниці, що ховаються за уявною дружбою, зовсім скоро стануть причиною того, що хтось із них візьме до рук сокиру.

Раніше Фокус писав, чому фанати побоюються, що серіал про Гаррі Поттера буде кошмаром.