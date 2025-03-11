Американець у головній ролі та расизм: фанати побоюються, що серіал про Гаррі Поттера буде кошмаром

Телевізійний ремейк "Гаррі Поттера", який покликаний розповісти докладнішу історію, відображену в семи книгах Джоан Роулінг, затьмарений серією скандалів.

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Минуло два роки відтоді, як канал HBO офіційно оголосив про офіційну розробку серіалу про Гаррі Поттера. Канал має намір переосмислити улюблену серію книг і фільмів для телеаудиторії. Однак фанати побоюються, що це буде провал. І головним чином через вибір акторів. Про це пише Daily Mail.

Трейлер першого фільму про Гаррі Поттера

Після семи романів, восьми фільмів, постановки у Вест-Енді і навіть спін-оффів про Ньюта Скамандера, боси НВО вирішили, що інтерес до магії ще не згас, і поспішили дати перезавантаженню зелене світло.

Шанувальники "Поттеріани" по всьому світу висловили своє презирство з приводу кількох моментів: від добору акторів до хронометражу і самої авторки — Джоан Роулінг.

Серіал спричинив стільки проблем, що найімовірніше перший сезон покажуть тільки 2027 року, і до сих пір невідомо, хто зіграє самого Гаррі Поттера і його друзів Рона Візлі та Герміону Грейнджер.

Головна претензія до творців, що Поттер втратив свій британський шарм. Гаррі Поттер міцно вкоренився в британській культурі, незважаючи на те, що дія відбувається в чарівному світі.

Тому фанати були розлючені, коли стало відомо, що на роль нового професора Дамблдора затверджено американського актора Джона Літгоу. Хоча його предки були з Йоркшира, це фанатів не заспокоїло.

Джон Літгоу виконає роль Дамблдора Фото: Getty

Дамблдора грали тільки британські актори: Річард Гарріс у двох фільмах, після його смерті 2002 року роль у решті шести фільмах виконав Майкл Гембон.

Джуд Лоу зіграв юну версію Дамблдора в спін-оффі "Фантастичні тварини", а Тобі Регбо зіграв підлітка Дамблдора в сценах спогадів в оригінальній франшизі і спін-оффі.

Трейлер фільму "Фантастичні звірі"

Зі свого боку, 79-річний номінант на премію "Оскар" заявив, що роль директора школи Гоґвордс стала для нього сюрпризом.

"Я боюся, але я дуже схвильований. Деякі чудові люди знову звертають свою увагу на Гаррі Поттера. Ось чому це було таке важке рішення. На вечірці з нагоди закінчення зйомок мені буде близько 87 років, але я сказав "так", — розповів Літгоу.

Однак ще більше обурення викликало рішення взяти на роль Северуса Снейпа британського актора Паапу Ессієду. Фанати зазначили, що вибір чорношкірого актора на цю роль може призвести до зміни сюжету.

Паапа Ессієду стане новим Снейпом Фото: Getty

Шанувальники Поттеріани зазначають, що флешбеки про те, як батько Гаррі, Джеймс Поттер, знущався зі Снейпа в школі, повністю змінять динаміку і зроблять Джеймса і його друзів не просто хуліганами, а ще й расистами, чого в книгах не було.

Також серіал розкритикували деякі актори оригінальних фільмів: Міріам Маргуліс, яка зіграла професора Стебль, сказала, що пора вже закінчити сагу з Гаррі Поттером.

"Я турбуюся про фанатів Гаррі Поттера. Вони повинні були вже це пережити. Це було 25 років тому, і це для дітей. Я думаю, це для дітей", — сказала актриса.

І участь Джоан Роулінг, яка й написала книжки про маленького чарівника, викликала вже призабуті закиди в тому, що вона критикує гендерну ідентичність. Але в НВО сказали, що Роулінг має право висловлювати свої особисті погляди.

Джоан Роулінг з акторами оригінальних фільмів Фото: Getty Images

"Ми продовжимо концентруватися на розробці нової серії, яка тільки виграє від її участі", — сказали в прес-службі НВО.

А сама письменниця сказала, що вона з нетерпінням чекає на можливість узяти участь у новому серіалі про Гаррі Поттера і зануритися в деталі та глибину, які не вдалося розкрити у фільмах.

Нагадаємо, актори оригінального каста фільмів про Гаррі Поттера вже були в похилому віці, коли приступили до зйомок. І багато хто з них помер за ці 25 років. Так, напередодні стало відомо, що помер актор Саймон Фішер-Бекер, який виконав роль примари Толстого ченця.