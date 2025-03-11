Американец в главной роли и расизм: фанаты опасаются, что сериал о Гарри Поттере будет кошмаром

Телевизионный ремейк "Гарри Поттера", который призван рассказать более подробную историю, отображенную в семи книгах Джоан Роулинг, омрачен серией скандалов.

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Прошло два года с тех пор, как канал HBO официально объявил об официальной разработке сериала о Гарри Поттере. Канал намерен переосмыслить любимую серию книг и фильмов для телеаудитории. Однако фанаты опасаются, что это будет провал. И главным образом из-за выбора актеров. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер первого фильма о Гарри Поттере

После семи романов, восьми фильмов, постановки в Вест-Энде и даже спин-оффов о Ньюте Скамандере, боссы НВО решили, что интерес к магии еще не угас, и поспешили дать перезагрузке зеленый свет.

Поклонники "Поттерианы" по всему миру выразили свое презрение по поводу нескольких моментов: от подбора актеров до хронометража и самой создательницы — Джоан Роулинг.

Сериал вызвал столько проблем, что скорей всего первый сезон будет показан только в 2027 году и до сих пор неизвестно, кто сыграет самого Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер.

Главная претензия к создателям, что Поттер потерял свой британский шарм. Гарри Поттер прочно укоренился в британской культуре, несмотря на то, что действие происходит в волшебном мире.

Поэтому фанаты были в ярости, когда стало известно, что на роль нового профессора Дамблдора утвержден американский актер Джон Литгоу. Хотя его предки были из Йоркшира, это фанатов не успокоило.

Джон Литгоу исполнит роль Дамблдора Фото: Getty

Дамблдора играли только британские актеры: Ричард Харрис в двух фильмах, после его смерти в 2002 году роль в оставшихся шести фильмах исполнил Майкл Гэмбон.

Джуд Лоу сыграл юную версию Дамблдора в спин-оффе "Фантастические твари", а Тоби Регбо сыграл подростка Дамблдора в сценах воспоминаний в оригинальной франшизе и спин-оффе.

Трейлер фильма "Фантастические твари"

Со своей стороны, 79-летний номинант на премию "Оскар" заявил, что роль директора школы Хогвардс стала для него сюрпризом.

"Я боюсь, но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди снова обращают свое внимание на Гарри Поттера. Вот почему это было такое трудное решение. На вечеринке по случаю окончания съемок мне будет около 87 лет, но я сказал "да", — рассказал Литгоу.

Однако еще большее возмущение вызвало решение взять на роль Северуса Снейпа британского актера Паапу Эссиеду. Фанаты отметили, что выбор чернокожего актера на эту роль может привести к изменению сюжета.

Паапа Эссиеду станет новым Снейпом Фото: Getty

Поклонники Поттерианы отмечают, что флешбеки о том, как отец Гарри, Джеймс Поттер издевался над Снейпом в школе полностью поменяют динамику и сделают Джеймса и его друзей не просто хулиганами, а еще и расистами, чего в книгах не было.

Также сериал раскритиковали некоторые актеры оригинальных фильмов: Мириам Маргулис, сыгравшая профессора Стебль, сказала, что пора уже закончить сагу с Гарри Поттером.

"Я беспокоюсь о фанатах Гарри Поттера. Они должны были уже это пережить. Это было 25 лет назад, и это для детей. Я думаю, это для детей", — сказала актриса.

И участие Джоан Роулинг, которая и написала книги о маленьком волшебнике, вызвало уже подзабытые упреки в том, что она критикует гендерную идентичность. Но в НВО сказали, что Роулинг имеет право выражать свои личные взгляды.

Джоан Роулинг с актерами оригинальных фильмов Фото: Getty Images

"Мы продолжим концентрироваться на разработке новой серии, которая только выиграет от ее участия", — сказали в пресс-службе НВО.

А сама писательница сказала, что она с нетерпением ждет возможности принять участие в новом сериале о Гарри Поттере и погрузиться в детали и глубину, которые не удалось раскрыть в фильмах.

Напомним, актеры оригинального каста фильмов о Гарри Поттере уже были в преклонном возрасте, когда приступили к съемкам. И многие из них скончались за эти 25 лет. Так, накануне стало известно, что умер актер Саймон Фишер-Бекер, исполнивший роль призрака Толстого монаха.