Умер звезда "Гарри Поттера" Саймон Фишер-Бекер (фото, видео)

Сердце актера остановилось в воскресенье, 9 марта. Саймон известен ролями во франшизах "Гарри Поттер" и "Доктор Кто".

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В возрасте 63 лет ушел из жизни известный британский актер Саймон Фишер-Бекер, известный по ролям во франшизе "Гарри Поттер" и сериале "Доктор Кто". Известие сообщил супруг знаменитости Тони на его странице в Facebook.

Саймон Фишер-Бекер

Сердце звезды экрана остановилось в воскресенье, 9 марта.

"Привет всем. Это Тони, муж Саймона. У меня очень печальные новости. Сегодня в 2:50 дня Саймон умер. Я оставлю этот аккаунт открытым на некоторое время. Я не уверен, что буду снова публиковать посты. Спасибо", — написал муж покойного актера.

Представитель Саймона Фишера-Беккера Ким Берри подтвердил новость в комментарии Daily Mail. По словам агента, они много лет были близкими друзьями, поэтому смерть Саймона — это большая потеря для него.

Саймон Фишер-Бекер

"Я никогда не забуду тот телефонный звонок, когда ему предложили роль Дориума Малдовара в "Докторе Кто", — вспомнил Берри.

Он добавил, что актер был еще и замечательным писателем и добрым человеком. Берри выразил свои соболезнования мужу Саймона, брату, племянникам, племянницам и поклонникам знаменитости.

Что известно о Саймоне Фишере-Бекере

Актер родился 25 ноября 1961 года в Лондоне. Его дебют в кино состоялся в 1990 году. В частности, Саймон появлялся в фильме-мюзикле "Отверженные".

Настоящую славу актеру принесла роль межгалактического торговца Дориума Малдовара в сериале "Докторе Кто". Впоследствии Саймон также сыграл призрака Толстого Монаха в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Последние годы своей жизни актер посвятил видеоблогингу и написанию мемуаров.

Напомним, умерла звезда "Сплетницы" Мишель Трахтенберг.

Также Фокус писал о запрете семьи Мишель Трахтенберг делать вскрытие тела актрисы после ее внезапной смерти.