Помер зірка "Гаррі Поттера" Саймон Фішер-Бекер (фото, відео)

Серце актора зупинилося в неділю, 9 березня. Саймон відомий ролями у франшизах "Гаррі Поттер" та "Доктор Хто".

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У віці 63 років пішов із життя відомий британський актор Саймон Фішер-Бекер, відомий за ролями у франшизі "Гаррі Поттер" і серіалі "Доктор Хто". Звістку повідомив чоловік знаменитості Тоні на його сторінці у Facebook.

Саймон Фішер-Бекер

Серце зірки екрану зупинилося в неділю, 9 березня.

"Привіт усім. Це Тоні, чоловік Саймона. У мене дуже сумні новини. Сьогодні о 2:50 дня Саймон помер. Я залишу цей акаунт відкритим на деякий час. Я не впевнений, що буду знову публікувати пости. Дякую", – написав чоловік покійного актора.

Представник Саймона Фішера-Бекера Кім Беррі підтвердив новину в коментарі Daily Mail. За словами агента, вони багато років були близькими друзями, тому смерть Саймона – це велика втрата для нього.

Саймон Фішер-Бекер

"Я ніколи не забуду той телефонний дзвінок, коли йому запропонували роль Доріума Малдовара в "Докторі Хто", – пригадав Беррі.

Він додав, що актор був ще й чудовим письменником та доброю людиною. Беррі висловив свої співчуття чоловікові Саймона, братові, племінникам, племінницям та шанувальникам знаменитості.

Що відомо про Саймона Фішера-Бекера

Актор народився 25 листопада 1961 року в Лондоні. Його дебют в кіно відбувся у 1990 році. Зокрема, Саймон зʼявлявся у фільмі-мюзиклі "Знедолені".

Справжню славу актору принесла роль міжгалактичного торговця Доріума Малдовара у серіалі "Докторі Хто". Згодом Саймон також зіграв привида Товстого Монаха у фільмі "Гаррі Поттер і філософський камінь". Останні роки свого життя актор присвятив відеоблогінгу та написанню мемуарів.

Нагадаємо, померла зірка "Пліткарки" Мішель Трахтенберг.

Також Фокус писав про заборону родини Мішель Трахтенберг робити розтин тіла акторки після її раптової смерті.