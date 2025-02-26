Померла зірка "Євротуру" та "Баффі" Мішель Трахтенберг (фото)

У Нью-Йорку раптово померла акторка Мішель Трахтенберг. Зірці Голлівуду було 39 років і вона перенесла трансплантацію печінки, повідомили журналісти.

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Американська акторка Мішель Трахтенберг померла у віці 39 років. Жінку відшукали у її помешканні в Нью-Йорку зранку 26 лютого. Причина смерті не відома. Про трагічну подію написало видання ABC News з посиланням на власні джерела.

Джерела в поліції повідомили журналістам, що Трахтенберг перебувала у квартирі в Нью-Йорку поблизу Коламбус-Серкл. Її тіло відшукали після 8 ранку за місцевим часом. Видання також додало, що акторка нещодавно перенесла трансплантацію печінки. Є припущення, що були ускладнення.

Джерела The New York Post додали деталі до трагічної події. В медіа розповіли, що Трахтенберг мешкала на 51 поверсі у елітному житловому комплексі, розташованому поруч з Central Park на Манхеттені. Жінку відшукали у непритомному стані і вона не реагувала на подразнення. Працівники швидкої медичної допомоги врешті були змушені оголосити її мертвою, ідеться у статті. Поліція вважає, що смерть настала з природних причин, уточнили журналісти. Втім, судмедексперт проведе розтин для встановлення причини та обставини інциденту.

На сторінці Instagram акторки немає фотографій та дописів, у яких би вона писала про якісь тривоги щодо стану здоров'я. Втім, шанувальники помітили, що вона виглядала виснаженою та втратила вагу. У одному з дописів у січні 2025 року Мішель повідомила, що ніколи не робила пластичних операцій.

"Щаслива та здорова", — написала вона.

Мішель Трахтенберг - фото з Instagram Фото: Instagram Мішель Трахтенберг - стан здоров'я Фото: Instagram

Мішель Трахтенберг — біографія

Мішель Трахтенберг — 39-річна американська акторка, яка у дев'ятирічному віці почала зніматись на каналі Nickelodeon. Матір акторки — родом з Одеси. Перший фільм — серіал "Пригоди Піта та Піта". Після цього глядачі запам'ятали чарівну Мішель у серіалі "Баффі, винищувачка вампірів", у "Пліткарці" та інших. Останній фільм, у якому знімалась Трахтенберг — екранізація манги Spyral, яка вийшла у 2024 році.

Зазначимо, 13 січня померла польська акторка Барбара Рильська. Акторці було 89 років. При цьому у мережі сталась плутанина, оскільки її сплутали з Барбарою Брильською, яка знімалась, серед іншого, у фільмах СРСР.

Нагадуємо, 10 січня 2025 року не стало російської акторки Євгенії Добровольською, яка була дружиною актора Євгена Єфремова.