Померла Барбара Рильська, а не Барбара Брильська: у мережі плутанина через схожі імена актрис

Барбара Рильська була на рік молодшою за Барбару Брильську. Обидві акторки — популярні й улюблені в Польщі.

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Увечері 13 січня ЗМІ сколихнула новина про те, що у 89 років померла знаменита польська актриса Барбара Рильська, зірка фільму "Іронія долі, або З легким паром". Однак уже незабаром з'ясувалося, що смерть актриси мала місце, але це була не Барбара Брильська, а Барбара Рильська, повідомляє Radio DTR.

Про смерть 88-річної актриси Барбари Рильської Асоціація польських діячів театру оголосила ще 11 січня, але в понеділок цю інформацію було перекручено.

Покійна акторка служила в театрах "Комедія" і "Квадрат" у Варшаві, а також грала в Народному театрі у Кракові.

Барбара Рильська народилася 20 червня 1936 року у Варшаві. У 1957 році закінчила Державну театральну школу у Варшаві. На її рахунку — безліч фільмів і серіалів, серед яких "Останній курс", "Особливо небезпечний", "Неспокійна племінниця", "Адам і Єва", "Квартиранти", "Особняк на Зеленій".

Актрису називали польською Ширлі Маклейн. Акторка Калина Ендрусик в одному зі своїх інтерв'ю сказала, що якби Барбара жила і працювала в Америці, вона була б зіркою Бродвею.

"Я була найгаласливішою і найбільш норовливою випускницею-актрисою. Однак мене турбувала відсутність приватності. Дійшло до того, що люди, побачивши мене, почали голосно висловлювати свою думку... про мене. Я часто чула на вулиці, що я виглядаю гірше, ніж по телевізору, і що мені слід одягатися пристойніше. Незнайомі люди вимагали, щоб я постійно користувалася театральною помадою", — скаржилася Рильська.

Раніше Фокус писав, що Барбара Брильська пояснила, чому не спілкується з Пугачовою.