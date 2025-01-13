Умерла Барбара Рыльска, а не Барбара Брыльска: в сети путаница из-за похожих имен актрис

Барбара Рыльска была на год моложе Барбары Брыльской. Обе актрисы – популярны и любимы в Польше.

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Вечером 13 января СМИ всколыхнула новость о том, что в 89 лет умерла знаменитая польская актриса Барбара Рыльска, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Однако уже вскоре выяснилось, что смерть актрисы имела место, но это была не Барбара Брыльска, а Барбара Рыльска, сообщает Radio DTR.

О смерти 88-летней актрисы Барбары Рыльской Ассоциация польских деятелей театра объявила еще 11 января, но в понедельник эта информация была перекручена.

Покойная актриса служила в театрах "Комедия" и "Квадрат" в Варшаве, а также играла в Народном театре в Кракове.

Барбара Рыльска родилась 20 июня 1936 года в Варшаве. В 1957 году окончила Государственную театральную школу в Варшаве. На ее счету – множество фильмов и сериалов, среди которых "Последний курс", "Особо опасен", "Беспокойная племянница", "Адам и Ева", "Квартиранты", "Особняк на Зеленой".

Актрису называли польской Ширли Маклейн. Актриса Калина Ендрусик в одном из своих интервью сказала, что если бы Барбара жила и работала в Америке, она была бы звездой Бродвея.

"Я была самой шумной и своенравной выпускницей-актрисой. Однако меня беспокоило отсутствие приватности. Дошло до того, что люди, увидев меня, начали громко высказывать свое мнение… обо мне. Я часто слышала на улице, что я выгляжу хуже, чем по телевизору, и что мне следует одеваться приличнее. Незнакомые люди требовали, чтобы я постоянно пользовалась театральной помадой", — жаловалась Рыльска.

Ранее Фокус писал, что Барбара Брыльска объяснила, почему не общается с Пугачевой.