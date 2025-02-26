Умерла звезда "Евротура" и "Баффи" Мишель Трахтенберг (фото)

В Нью-Йорке скоропостижно скончалась актриса Мишель Трахтенберг. Звезде Голливуда было 39 лет и она перенесла трансплантацию печени, сообщили журналисты.

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Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Женщину нашли в ее доме в Нью-Йорке утром 26 февраля. Причина смерти не известна. О трагическом событии написало издание ABC News со ссылкой на собственные источники.

Источники в полиции сообщили журналистам, что Трахтенберг находилась в квартире в Нью-Йорке вблизи Коламбус-Серкл. Ее тело отыскали после 8 утра по местному времени. Издание также добавило, что актриса недавно перенесла трансплантацию печени. Есть предположение, что были осложнения.

Источники The New York Post добавили детали к трагическому событию. В медиа рассказали, что Трахтенберг жила на 51 этаже в элитном жилом комплексе, расположенном рядом с Central Park на Манхэттене. Женщину нашли в бессознательном состоянии и она ни на что не реагировала. Работники скорой медицинской помощи были вынуждены объявить ее мертвой, говорится в статье. Полиция считает, что смерть наступила по естественным причинам, уточнили журналисты. Впрочем, судмедэксперт проведет вскрытие для установления причин и обстоятельств инцидента.

На странице Instagram актрисы нет фотографий и сообщений, в которых она писала бы о каких-то тревогах о состоянии здоровья. Впрочем, поклонники заметили, что она выглядела истощенной и потеряла вес. В одном из сообщений в январе 2025 года Мишель сообщила, что никогда не делала пластических операций.

"Счастлива и здорова", — написала она.

Мишель Трахтенберг - фото из Instagram Фото: Instagram Мишель Трахтенберг - состояние здоровья Фото: Instagram

Мишель Трахтенберг — биография

Мишель Трахтенберг – 39-летняя американская актриса, которая в девятилетнем возрасте начала сниматься на канале Nickelodeon. Мать актрисы родом из Одессы. Первый фильм — сериал "Приключения Пита и Пита". После этого зрители запомнили очаровательную Мишель в сериале "Баффи, истребительница вампиров", в "Сплетнице" и других. Последний фильм Трахтенберг — экранизация манги Spyral, которая вышла в 2024 году.

Отметим, 13 января скончалась польская актриса Барбара Рыльская. Актрисе было 89 лет. При этом в сети произошла неразбериха, поскольку ее спутали с Барбарой Брыльской, которая снималась, среди прочего, в фильмах СССР.

Напомним, 10 января 2025 года не стало российской актрисы Евгении Добровольской, которая была женой актера Евгения Ефремова.