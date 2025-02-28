Родина Мішель Трахтенберг не дозволила робити розтил тіла акторки: у чому причина

Зірці екрану було 39 років. Незадовго до смерті їй зробили пересадку печінки.

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Родина американської акторки Мішель Трахтенберг не дозволила зробити розтин тіла після раптової смерті зірки "Пліткарки". Про це пише Page Six.

Рідні знаменитості зупинили слідство на етапі розтину тіла. Вони відмовилися робити цю процедуру через релігійні переконання. Через це причина смерті Мішель Трахтенберг ніколи не буде відома. А у свідоцтві про смерть акторки напишуть, що причини смерті – "невстановлені".

"Згідно із законодавством про охорону здоров'я, сім'ї можуть виступати проти розтину на основі релігійних переконань, або ж за умови, що немає підозр у злочинності чи інших вагомих причин для проведення розтину, судово-медичний експерт також приймає відмову", — йдеться в заяві прессекретаря Офіса головного медичного експерта в Нью-Йорку.

Мішель Трахтенберг Фото: Michelle Trachtenberg/Instagram

Втім, експертами було проведено зовнішній огляд тіла акторки після раптової смерті.

Мішель Трахтенберг Фото: michelletrachtenberg/Instagram

Померла Мішель Трахтенберг: деталі

У зірки серіалу "Баффі — переможниця вампірів" та фільму "Євротур" сталася зупинка серця, і вона померла в середу, 26 лютого, у своїй квартирі в Нью-Йорку після того, як нещодавно акторці пересадили печінку. Мішель Трахтенберг було 39 років.

Нагадаємо, сусіди Мішель Трахтенберг розповіли про поведінку зірки перед смертю.

Також Фокус писав про фільми і серіали з Мішель Трахтенберг.