Не тільки "Пліткарка": найкращі серіали та фільми з Мішель Трахтенберг (відео)

Зірці екрану було всього 39 років. Вона запамʼяталася глядачам яскравими та неординарними ролями.

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Мішель Трахтенберг – американська акторка, яка стала відомою завдяки ролям у кіно та серіалах, особливо у 90-х і 2000-х роках. 26 лютого зірку екрану знайшли мертвою у квартирі в Нью-Йорку. Фокус розповідає про найкращі фільми та серіали за її участю.

"Баффі – переможниця вампірів"

Роль: Дон Саммерс, молодша сестра Баффі.

Один із найпопулярніших серіалів 90-х та 2000-х, що поєднує елементи фентезі, драми та бойовика.

Трейлер серіалу "Баффі"

"Пліткарка"

Роль: Джорджина Спаркс, харизматична дівчина, яка любить маніпулювати друзями.

Один з культових молодіжних серіалів про життя елітної молоді Нью-Йорка. Серед головних акторок також Блейк Лайвлі та Лейтон Містер.

Трейлер серіалу "Пліткарка"

"Євротур"

Роль: Дженні Купер.

Культова молодіжна комедія про групу американських студентів, які подорожують Європою.

Трейлер фільму "Євротур"

"Принцеса льоду"

Роль: Кейсі Карлайл.

Драматичний фільм про дівчину, яка мріє стати професійною фігуристкою.

"Чорне Різдво"

Роль: Мелісса.

Жахи про групу студенток, які стикаються з таємничим вбивцею під час Різдва.

Трейлер серіалу "Чорне Різдво"

"Інспектор Гаджет"

Роль: Пенні Браун.

Сімейний пригодницький фільм про знаменитого кіборга-детектива.

Померла Мішель Трахтенберг: деталі

У зірки серіалу "Пліткарка" сталася зупинка серця, і вона померла в середу, 26 лютого, у своїй квартирі в Нью-Йорку після того, як нещодавно їй пересадили печінку. Акторці було 39 років.

Офіційна причина смерті Мішель Трахтенберг поки невідома, але її не розглядають як вбивство.

Нагадаємо, сусіди Мішель Трахтенберг розповіли про поведінку акторки перед смертю.

Також Фокус писав про нові деталі самопочуття Мішель Трахтенберг в останні місяці.