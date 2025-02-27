Не только "Сплетница": лучшие сериалы и фильмы с Мишель Трахтенберг (видео)
Звезде экрана было всего 39 лет. Она запомнилась зрителям яркими и неординарными ролями.
Мишель Трахтенберг — американская актриса, которая стала известной благодаря ролям в кино и сериалах, особенно в 90-х и 2000-х годах. 26 февраля звезду экрана нашли мертвой в квартире в Нью-Йорке. Фокус рассказывает о лучших фильмах и сериалах с ее участием.
"Баффи — победительница вампиров"
Роль: Дон Саммерс, младшая сестра Баффи.
Один из самых популярных сериалов 90-х и 2000-х, сочетающий элементы фэнтези, драмы и боевика.
"Сплетница"
Роль: Джорджина Спаркс, харизматичная девушка, которая любит манипулировать друзьями.
Один из культовых молодежных сериалов о жизни элитной молодежи Нью-Йорка. Среди главных актрис также Блейк Лайвли и Лейтон Мистер.
"Евротур"
Роль: Дженни Купер.
Культовая молодежная комедия о группе американских студентов, путешествующих по Европе.
"Принцесса льда"
Роль: Кейси Карлайл.
Драматический фильм о девушке, которая мечтает стать профессиональной фигуристкой.
"Черное Рождество"
Роль: Мелисса.
Ужасы о группе студенток, которые сталкиваются с таинственным убийцей во время Рождества.
"Инспектор Гаджет"
Роль: Пенни Браун.
Семейный приключенческий фильм о знаменитом киборге-детективе.
Умерла Мишель Трахтенберг: детали
У звезды сериала "Сплетница" произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как недавно ей пересадили печень. Актрисе было 39 лет.
Официальная причина смерти Мишель Трахтенберг пока неизвестна, но ее не рассматривают как убийство.
Напомним, соседи Мишель Трахтенберг рассказали о поведении актрисы перед смертью.
Также Фокус писал о новых деталях самочувствия Мишель Трахтенберг в последние месяцы.