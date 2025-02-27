Не только "Сплетница": лучшие сериалы и фильмы с Мишель Трахтенберг (видео)

Звезде экрана было всего 39 лет. Она запомнилась зрителям яркими и неординарными ролями.

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Мишель Трахтенберг — американская актриса, которая стала известной благодаря ролям в кино и сериалах, особенно в 90-х и 2000-х годах. 26 февраля звезду экрана нашли мертвой в квартире в Нью-Йорке. Фокус рассказывает о лучших фильмах и сериалах с ее участием.

"Баффи — победительница вампиров"

Роль: Дон Саммерс, младшая сестра Баффи.

Один из самых популярных сериалов 90-х и 2000-х, сочетающий элементы фэнтези, драмы и боевика.

Трейлер сериала "Баффи"

"Сплетница"

Роль: Джорджина Спаркс, харизматичная девушка, которая любит манипулировать друзьями.

Один из культовых молодежных сериалов о жизни элитной молодежи Нью-Йорка. Среди главных актрис также Блейк Лайвли и Лейтон Мистер.

Трейлер сериала "Сплетница"

"Евротур"

Роль: Дженни Купер.

Культовая молодежная комедия о группе американских студентов, путешествующих по Европе.

Трейлер фильма "Евротур"

"Принцесса льда"

Роль: Кейси Карлайл.

Драматический фильм о девушке, которая мечтает стать профессиональной фигуристкой.

"Черное Рождество"

Роль: Мелисса.

Ужасы о группе студенток, которые сталкиваются с таинственным убийцей во время Рождества.

Трейлер сериала "Черное Рождество"

"Инспектор Гаджет"

Роль: Пенни Браун.

Семейный приключенческий фильм о знаменитом киборге-детективе.

Умерла Мишель Трахтенберг: детали

У звезды сериала "Сплетница" произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как недавно ей пересадили печень. Актрисе было 39 лет.

Официальная причина смерти Мишель Трахтенберг пока неизвестна, но ее не рассматривают как убийство.

Напомним, соседи Мишель Трахтенберг рассказали о поведении актрисы перед смертью.

Также Фокус писал о новых деталях самочувствия Мишель Трахтенберг в последние месяцы.