Не похожа на себя: соседи Мишель Трахтенберг рассказали о последних месяцах жизни актрисы (фото)

Звезда сериала "Баффи" всегда была приветливой к окружающим. 26 февраля ее нашли мертвой в квартире в Нью-Йорке.

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Шокированные соседи американской актрисы Мишель Трахтенберг рассказали о месяцах, предшествовавших ее неожиданной смерти в возрасте 39 лет. Об этом пишет Us Weekly.

У звезды сериала "Сплетница" произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как недавно ей пересадили печень.

Официальная причина смерти Мишель Трахтенберг пока неизвестна, но ее не рассматривают как убийство.

"Мишель всегда выглядела счастливой. Я никогда не замечал в ней ничего плохого", — сказал Рафаэль Уильямс, который живет в доме актрисы.

По словам соседа, он не видел никаких проблем.

"Я не знал ее лично, но она всегда пыталась поздороваться в лифте. [Ее смерть] шокирует меня, потому что у нее, казалось, не было никакой проблемы", — добавил Уильямс.

Мишель Трахтенберг

Другая соседка Трахтенберг, Ариана Родригес, также высказалась о звезде фильма "Евротур", назвав ее "замечательной соседкой", которая "не была шумной" и "улыбалась всем в коридорах".

"Мне так грустно, что я больше не увижу ее в здании. Она всегда здоровалась со мной", — рассказала женщина.

Впрочем, Родригес заметила, что ее звездная соседка стала "стройной" и выглядела "все меньше и меньше похожей на себя за последние несколько месяцев".

Мишель Трахтенберг, казалось, похудела, ее волосы поредели, а белки глаз стали желтыми, но в январе 2024 года она настаивала, что "счастлива и здорова".

Мишель Трахтенберг

Ариана Родригес также рассказал об отношениях звезды "Сплетницы" с талант-агентом и продюсером Джеем Коэном.

"Я видела ее с ее парнем несколько раз, и они всегда шли либо взявшись за руки, либо обнявшись", — рассказала она.

Напомним, Мишель Трахтенберг внезапно ушла из жизни в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о смерти актрисы "Игры в кальмара-2".