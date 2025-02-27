Не схожа на себе: сусіди Мішель Трахтенберг розповіли про останні місяці життя акторки (фото)

Зірка серіалу "Баффі" завжди була привітною до оточення. 26 лютого її знайшли мертвою у квартирі в Нью-Йорку.

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Шоковані сусіди американської акторки Мішель Трахтенберг розповіли про місяці, що передували її несподіваній смерті у віці 39 років. Про це пише Us Weekly.

У зірки серіалу "Пліткарка" сталася зупинка серця, і вона померла в середу, 26 лютого, у своїй квартирі в Нью-Йорку після того, як нещодавно їй пересадили печінку.

Офіційна причина смерті Мішель Трахтенберг поки невідома, але її не розглядають як вбивство.

"Мішель завжди виглядала щасливою. Я ніколи не помічав у ній нічого поганого", — сказав Рафаель Вільямс, який живе в будинку акторки.

За словами сусіда, він не бачив жодних проблем.

"Я не знав її особисто, але вона завжди намагалася привітатися в ліфті. [Її смерть] шокує мене, тому що в неї, здавалося, не було жодної проблеми", — додав Вільямс.

Мішель Трахтенберг

Інша сусідка Трахтенберг, Аріана Родрігес, також висловилася про зірку фільму "Євротур", назвавши її "чудовою сусідкою", яка "не була гучною" і "посміхалася всім у коридорах".

"Мені так сумно, що я більше не побачу її в будівлі. Вона завжди віталася зі мною", — розповіла жінка.

Втім, Родрігес помітила, що її зіркова сусідка стала "стрункою" і виглядала "все менше і менше схожою на себе за останні кілька місяців".

Мішель Трахтенберг, здавалося, схудла, її волосся порідшало, а білки очей стали жовтими, але в січні 2024 року вона наполягала, що "щаслива і здорова".

Мішель Трахтенберг

Аріана Родрігес також розповів про стосунки зірки "Пліткарки" з талант-агентом і продюсером Джеєм Коеном.

"Я бачила її з її хлопцем кілька разів, і вони завжди йшли або взявшись за руки, або обійнявши", — розповіла вона.

Нагадаємо, Мішель Трахтенберг раптово пішла із життя в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про смерть акторки "Гри в кальмара-2".