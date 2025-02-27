Едва ходила: появились новые детали об актрисе Мишель Трахтенберг незадолго до ее смерти
Актриса была найдена на съемной квартире своей матерью. Полиция проводит расследование, но считает, что смерть Мишель не является убийством или самоубийством.
Звезда "Сплетницы" Мишель Трахтенберг, которая скончалась в 39 лет, в последнее время была очень слаба, сообщает Daily Mail. Изможденный вид звезды ошеломил персонал ресторана Sartiano's в Сохо, Нью-Йорк.
Менее чем за неделю до того, как актриса была найдена мертвой своей матерью в ее квартире на Манхэттене, она пришла в ресторан.
"Она выглядела очень плохо, просто очень болезненной. Она была худой, как крошечная, она не могла спуститься по лестнице. Она была не в лучшем настроении, это было не самое лучшее впечатление. Это жутко, потому что она была здесь только на прошлой неделе вечером. Мы узнали о (ее смерти) всего несколько часов назад, и это очень грустно. Она была с одним человеком, женщиной, которая была очень мила", – рассказал журналистам сотрудник ресторана, не пожелавший назвать свое имя.
Владелец заведения Скотт Сартиано опубликовал трогательную дань уважения звезде в соцсети.
"Много лет счастливых воспоминаний. Покойся с миром, Мишель", – подписал он общий снимок с актрисой, добавив эмодзи разбитого сердца.
Хотя полиция еще не подтвердила причину ее смерти, источники говорят, что Трахтенберг умерла от естественных причин. Недавно она перенесла пересадку печени после борьбы с алкогольной зависимостью.
В последнее время Мишель снимала квартиру за $7500 долларов в месяц на площади Колумбус-Серкл, где ее мать и обнаружила без признаков жизни 26 февраля.
Сотрудники полиции Нью-Йорка заявили, что будет проведено вскрытие.
"В среду, 26 февраля 2025 года, примерно в 08:01 полиция отреагировала на вызов 911 от человека, которому оказывали помощь, по адресу 1 Columbus Place, в пределах округа Midtown North. По прибытии офицеры обнаружили 39-летнюю женщину без сознания и без признаков жизни. Скорая помощь выехала на место и констатировала смерть жертвы. Подозреваемых в совершении преступления нет. Судмедэксперт определит причину смерти. Расследование продолжается", – сообщили в полиции.
В прошлом году Трахтенберг развенчала предположения о том, что сделала косметическую операцию, и добавила, что она "счастлива и здорова". В последнем посте звезды, опубликованном в Instagram в начале этого месяца, она выглядела хрупкой, позируя для селфи на фоне изгороди.
Мишель начала свою карьеру в возрасте всего трех лет в шоу Nickelodeon "Приключения Пита и Пита". Ее первой большой ролью в кино стала роль ребенка-сыщика в фильме "Шпионка Харриет" 1996 года.
Позже она вошла в актерский состав сериала "Баффи — истребительница вампиров" в 2000 году в роли сестры Баффи Саммер.
На момент своей смерти она вела переговоры об участии в долгожданном перезапуске этого проекта.
Трахтенберг также играла любимую фанатами злодейку Джорджину Спаркс в оригинальном сериале "Сплетница" с 2008 по 2012 год.
Ранее Фокус писал, что умерла актриса сериала "Игра в кальмара 2".