Ледве ходила: з'явилися нові деталі про актрису Мішель Трахтенберг незадовго до її смерті

Актрису знайшла на орендованій квартирі своя мати. Поліція проводить розслідування, але вважає, що смерть Мішель не є вбивством або самогубством.

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Зірка "Пліткарки" Мішель Трахтенберг, яка померла в 39 років, останнім часом була дуже слабка, повідомляє Daily Mail. Виснажений вигляд зірки приголомшив персонал ресторану Sartiano's у Сохо, Нью-Йорк.

Менш ніж за тиждень до того, як актриса була знайдена мертвою своєю матір'ю в її квартирі на Мангеттені, вона прийшла в ресторан.

"Вона виглядала дуже погано, просто дуже хворобливою. Вона була худою, як крихітна, вона не могла спуститися сходами. Вона була не в найкращому настрої, це було не найкраще враження. Це моторошно, тому що вона була тут тільки минулого тижня ввечері. Ми дізналися про (її смерть) лише кілька годин тому, і це дуже сумно. Вона була з однією людиною, жінкою, яка була дуже мила", – розповів журналістам співробітник ресторану, який не побажав назвати своє ім'я.

Такий вигляд мала Мішель за два тижні до смерті

Власник закладу Скотт Сартіано опублікував зворушливу данину поваги зірці в соцмережі.

"Багато років щасливих спогадів. Спочивай з миром, Мішель", – підписав він спільний знімок з актрисою, додавши емодзі розбитого серця.

Ресторатор Скот Сартіано і Мішель Трахтенберг Фото: Scott Sartiano

Хоча поліція ще не підтвердила причину її смерті, джерела кажуть, що Трахтенберг померла від природних причин. Нещодавно вона перенесла пересадку печінки після боротьби з алкогольною залежністю.

Останнім часом Мішель знімала квартиру за $7500 доларів на місяць на площі Колумбус-Серкл, де її матір і виявила без ознак життя 26 лютого.

Співробітники поліції Нью-Йорка заявили, що буде проведено розтин.

"У середу, 26 лютого 2025 року, приблизно о 08:01 поліція відреагувала на виклик 911 від людини, якій надавали допомогу, за адресою 1 Columbus Place, у межах округу Midtown North. Після прибуття офіцери виявили 39-річну жінку непритомну та без ознак життя. Швидка допомога виїхала на місце і констатувала смерть жертви. Підозрюваних у скоєнні злочину немає. Судмедексперт визначить причину смерті. Розслідування триває", – повідомили в поліції.

Минулого року Трахтенберг розвінчала припущення про те, що зробила косметичну операцію, і додала, що вона "щаслива і здорова". В останньому пості зірки, опублікованому в Instagram на початку цього місяця, вона виглядала тендітною, позуючи для селфі на тлі огорожі.

Мішель почала свою кар'єру у віці всього трьох років у шоу Nickelodeon "Пригоди Піта і Піта". Її першою великою роллю в кіно стала роль дитини-розшукувача у фільмі "Шпигунка Гаррієт" 1996 року.

Пізніше вона увійшла до акторського складу серіалу "Баффі – винищувачка вампірів" 2000 року в ролі сестри Баффі Саммер.

На момент своєї смерті вона вела переговори про участь у довгоочікуваному перезапуску цього проєкту.

Трахтенберг також грала улюблену фанатами лиходійку Джорджину Спаркс в оригінальному серіалі "Пліткарка" з 2008 по 2012 рік.

Раніше Фокус писав, що померла актриса серіалу "Гра в кальмара 2".