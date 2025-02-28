Семья Мишель Трахтенберг не разрешила делать вскрытие тела актрисы: в чем причина

Звезде экрана было 39 лет. Незадолго до смерти ей сделали пересадку печени.

Related video

Семья американской актрисы Мишель Трахтенберг не позволила сделать вскрытие тела после внезапной смерти звезды "Сплетницы". Об этом пишет Page Six.

Родные знаменитости остановили следствие на этапе вскрытия тела. Они отказались делать эту процедуру из-за религиозных убеждений. Из-за этого причина смерти Мишель Трахтенберг никогда не будет известна. А в свидетельстве о смерти актрисы напишут, что причины смерти — "неустановленные".

"Согласно законодательству о здравоохранении, семьи могут выступать против вскрытия на основе религиозных убеждений, или же при условии, что нет подозрений в преступности или других веских причин для проведения вскрытия, судебно-медицинский эксперт также принимает отказ", — говорится в заявлении пресс-секретаря Офиса главного медицинского эксперта в Нью-Йорке.

Мишель Трахтенберг Фото: Michelle Trachtenberg/Instagram

Впрочем, экспертами был проведен внешний осмотр тела актрисы после внезапной смерти.

Мишель Трахтенберг Фото: michelletrachtenberg/Instagram

Умерла Мишель Трахтенберг: детали

У звезды сериала "Баффи — победительница вампиров" и фильма "Евротур" произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как недавно актрисе пересадили печень. Мишель Трахтенберг было 39 лет.

Напомним, соседи Мишель Трахтенберг рассказали о поведении звезды перед смертью.

Также Фокус писал о фильмах и сериалах с Мишель Трахтенберг.