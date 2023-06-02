Никиту Михалкова госпитализировали с перебоями в работе сердца и одышкой, — росСМИ

Российские журналисты рассказывали, что режиссер находится в отделении хирургии. В то же время его жена настаивает, что он проходит в больнице плановую проверку.

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Российского кинорежиссера Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских клиник, об этом сообщил ряд пабликов РФ. Однако впоследствии жена режиссера сообщила журналистам, что он здоров и находится в больнице, где проходит плановую проверку. Об этом сообщают "Известия".

По некоторым данным, Михалков попал на больничную койку с сердечно-сосудистыми нарушениями и одышкой и находится в отделении хирургии.

В начале года 2023 года сообщалось об ухудшении состояния Никиты Михалкова, который оказался в реанимации с дыхательной недостаточностью.

После путинского указа о частичной мобилизации в сентябре прошлого года Никита Михалков обращался к российским властям с просьбой не подвергать мобилизации сотрудников киноиндустрии из проектов федерального уровня.

Напомним, что указом президента Украины введены санкции в отношении 119 российских артистов и исполнителей. В санкционном списке, среди прочих, оказался Евгений Петросян, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Александр Дугин и Маргарита Симоньян.

Также сообщалось, что голливудский актер и режиссер Шон Пенн рассказал о первой встрече с президентом РФ на даче Михалкова.