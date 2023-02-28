"Фермеров отгоняли от нас дубинками", – Шон Пенн рассказал о "лихой" поездке с конвоем на встречу с Путиным

Голливудский актер и режиссер, который давно публично поддерживает Украину, откровенно высказался о первой встрече с президентом России на даче Михалкова.

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Американский актер и режиссер Шон Пенн, представивший свой документальный фильм о войне в Украине "Суперсила", в большом интервью американскому изданию The Independent рассказал о своем впечатлении от состоявшейся в 2001 году встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это произошло во время Московского кинофестиваля, где Пенн вместе с актером Джеком Николсоном презентовали российским зрителям премьеру своего фильма "Обещание".

По словам Пенна, уже тогда, более чем за 20 лет до вторжения России в Украину, он испытывал очень плохое предчувствие по поводу политика, которого он во время недавней пресс-конференции в Берлине назвал "маленьким жутким хулиганом".

Во время визита в Москву, по словам режиссера, Путин изъявил желание встретиться со знаменитостями. Пенна и Николсона отвезли в загородный дом российского режиссера Никиты Михалкова.

"Нас сопровождал конвой. Мы знали, что Путин хочет, чтобы мы стали его почетными гостями. Согласно характеру того времени и пространства мы приняли приглашение. При сопровождении конвоя мы ехали так быстро, как хотели они, нисколько не заботясь о том, может ли это представлять опасность в деревнях, через которые мы проезжали. Когда фермеры с повозками, запряженными лошадьми, встречались у нас на пути, сотрудники службы безопасности в наших машинах высовывались из окон, чтобы грубо оттолкнуть их дубинками. Это было так излишне агрессивно", — поделился воспоминаниями Пенн.

Воспоминания о дороге с конвоем вызвали у режиссера "холодное и уродливое чувство", и именно это чувство подробно выражено, по его словам, в его новом фильме "Суперсила". Пенн рассказал изданию, что не возлагает особых надежд на урегулирование военного конфликта в Украине путем переговоров.

"С украинской точки зрения, как я думаю, будет и с немецкой, и с американской, если вы подвергнетесь спонтанному вторжению со стороны агрессивной страны и ваши граждане, дети, матери и отцы будут разлучены, убиты, изнасилованы, о сдаче территорий Украины не может быть и речи. Со сколькими (россиянами) вы готовы вести переговоры, чтобы привлечь к ответственности за военные преступления, и скольким вы позволите сохранить лицо без осуждения? Я хотел бы, чтобы как можно больше таких несправедливостей было исправлено. Я думаю, у нас есть два варианта. Либо мы показываем миру, что хулиганы с ядерным оружием побеждают, либо рискуем и боремся за мирную жизнь, которую мы все заслуживаем", – подчеркнул он.

Напомним, в середине февраля 2023 года На 73-м Берлинском кинофестивале Шон Пенн представил свой документальный фильм "Суперсила", где рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержке Киева и первом дне российского вторжения, свидетелем которого он стал в Киеве 24 февраля 2022 года.

В прошлом году, во время визита в Киев, Шон Пенн вручил Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу Украины.

В июле прошлого года режиссер признался, что готов взять в руки оружие и начать воевать против россиян не только на культурном фронте.