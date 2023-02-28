"Фермерів відганяли від нас палицями", — Шон Пенн розповів про "погану" поїздку з конвоєм на зустріч з Путіним

Голлівудський актор та режисер, який давно публічно підтримує Україну, відверто висловився про першу зустріч із президентом Росії на дачі Михалкова.

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Американський актор і режисер Шон Пенн, який представив свій документальний фільм про війну в Україні "Суперсила", у великому інтерв'ю американському виданню The Independent розповів про своє враження від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася в 2001 році.

Це сталося під час Московського кінофестивалю, де Пенн разом із актором Джеком Ніколсоном презентували російським глядачам прем'єру свого фільму "Обіцянка".

За словами Пенна, вже тоді, більш ніж за 20 років до вторгнення Росії в Україну, він відчував дуже погане передчуття щодо політика, якого він під час нещодавньої пресконференції в Берліні назвав "маленьким моторошним хуліганом".

Під час візиту до Москви, за словами режисера, Путін виявив бажання зустрітися зі знаменитостями. Пенна та Ніколсона відвезли до заміського будинку російського режисера Микити Міхалкова.

"Нас супроводжував конвой. Ми знали, що Путін хоче, щоб ми стали його почесними гостями. Згідно з характером того часу та простору ми прийняли запрошення. При супроводі конвою ми їхали так швидко, як хотіли вони, анітрохи не переймаючись тим, чи може це представляти небезпеку в селах, через які ми проїжджали. Коли фермери з візками, запряженими кіньми, зустрічалися у нас на шляху, співробітники служби безпеки в наших машинах висувалися з вікон, щоб грубо відштовхнути їх кийками" — поділився думками Пенн.

Спогади про дорогу з конвоєм викликали у режисера "холодне та потворне почуття", і саме це почуття докладно виражене, за його словами, у його новому фільмі "Суперсила". Пенн розповів, що не покладає особливих надій на врегулювання воєнного конфлікту в Україні шляхом переговорів.

"З української точки зору, як я думаю, буде і з німецької, і з американської, якщо ви зазнаєте спонтанне вторгнення з боку агресивної країни і ваші громадяни, діти, матері та батьки будуть розлучені, вбиті, зґвалтовані, про здачу територій України не може бути і мови: зі скількома росіянами ви готові вести переговори, щоб притягнути до відповідальності за воєнні злочини, і скільком ви дозволите зберегти обличчя без осуду? Я хотів би, щоб якнайбільше таких несправедливостей було виправлено. Я думаю, у нас є два варіанти. Або ми показуємо світові, що хулігани з ядерною зброєю перемагають, або ризикуємо і боремося за мирне життя, на яке ми всі заслуговуємо", – підкреслив він.

Нагадаємо, в середині лютого 2023 року На 73-му Берлінському кінофестивалі Шон Пенн представив свій документальний фільм "Суперсила", де розповів про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, підтримку Києва та перший день російського вторгнення, свідком якого він став у Києві 24 лютого 2022 року.

Минулого року, під час візиту до Києва, Шон Пенн вручив Зеленському свій "Оскар" як символ віри у перемогу України.

У липні минулого року режисер зізнався, що готовий взяти до рук зброю та почати воювати проти росіян не лише на культурному фронті.