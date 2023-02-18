Берлінале-2023: Шон Пенн представив фільм "Суперсила" із Зеленським у день вторгнення та відповів на провокацію (відео)

За словами актора та режисера, він буде дуже радий, якщо його вважатимуть "пропагандистом війни". Його робота — ще одна спроба розповісти правду про Україну, про єднання громадян і прагнення до того, без чого життя не варте, щоб бути прожитим.

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На 73-му Берлінському кінофестивалі відбулася прем'єра документальної стрічки американського актора Шона Пенна. У фільмі є кадри з президентом України Володимиром Зеленським, зняті 24 лютого, в день початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє Sky News.

На відео, знятому у приміщенні із укріпленими піском вікнами, президент Зеленський 24 лютого розмірковує про можливі мотиви, якими керувався голова Кремля Володимир Путін.

"Він ненавидить Україну, ненавидить нас, хоче, щоб ми всі тут померли", — сказав Зеленський.

На пресконференції Шон Пенн висловився про те, що Зеленський був "народжений для цього моменту".

Журналістка німецького видання поставила актору провокаційне питання про те, що, будучи голлівудським актором, він веде зйомку на передовій лінії фронту в Україні і розмовляє президентом країни, що воює, і чи не вважає при цьому себе "пропагандистом війни".

"Зрозуміло, що пропаганда війни може використовуватися для приниження будь-кого", — сказав Пенн, додавши, що його кіноробота — це ще одна спроба показати і розповісти світові правду про Україну, про абсолютне єднання громадян і прагнення до того, без чого життя не варте, щоб бути прожитим.

За його словами, у такому разі, "дуже буду радий, якщо мене визнають пропагандистом війни".

"Ми зробили невиправдано попереджений фільм, тому що це була правдива історія, яку ми самі дізналися", — сказав Пенн.

[ + – ] Шон Пенн відповідає на провокаційне питання, дивитись 26:58

Його колега уточнив, що фільм не охоплює історію України у всій повноті, а також історію взаємовідносин з Росією. Це лише авторський погляд.

"Скромно пропонуємо людям можливість вирушити в подорож (piggyback ride), в якій побували самі", — зазначив Пенн.

Фільм "Суперсила" замислювався як історія про актора Володимира Зеленського, але після російського вторгнення фільм став портретом країни, що зіткнулася з військовою агресією.

Нагадаємо, що Шон Пенн подарував Зеленському свій "Оскар" як символ віри в перемогу України. Голлівудський актор та режисер вкотре відвідав Україну. Зеленський пообіцяв повернути статуетку після перемоги.

Раніше Фокус повідомляв, що Шона Пенна вперше за довгий час помітили з колишньою дружиною. У 56-річної Робін Райт та 62-річного Пенна двоє дітей, у 2010 році вони розлучилися.