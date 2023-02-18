Берлинале-2023: Шон Пенн представил фильм "Суперсила" с Зеленским в день вторжения и ответил на провокацию (видео)

По словам актера и режиссера, он будет очень рад, если его сочтут "пропагандистом войны". Его работа — еще одна попытка рассказать правду об Украине, о единении граждан и стремлении к тому, без чего жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой.

Related video

На 73-м Берлинском кинофестивале состоялась премьера документальной ленты американского актера Шона Пенна. В фильме присутствуют кадры с президентом Украины Владимиром Зеленским, снятые 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает Sky News.

На видео, снятом в помещении с укрепленными песком окнами, президент Зеленский 24 февраля рассуждает о возможных мотивах, которыми руководствовался глава Кремля Владимир Путин.

"Он ненавидит Украину, ненавидит нас, хочет, чтобы мы все тут умерли", — сказал Зеленский.

На пресс-конференции Шон Пенн высказался о том, что Зеленский был "рожден для этого момента".

Журналист немецкого издания задала актеру провокационный вопрос о том, что будучи голливудским актером он ведет съемку на передовой линии фронта в Украине и беседует президентом воюющей страны, и не считает ли при этом себя "пропагандистом войны".

"Представляется предельно ясным, что пропаганда войны может использоваться для унижения кого-либо", — сказал Пенн, добавив, что его киноработа — это еще одна попытка показать и рассказать миру правду об Украине, об абсолютном единении граждан и стремлении к тому, без чего жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой.

По его словам, в таком случае, "очень буду рад, если меня сочтут пропагандистом войны".

"Мы сделали неоправданно предупрежденный фильм, потому что это была правдивая история, о которой мы сами узнали", — сказал Пенн.

[ + – ] Шон Пенн отвечает на провокационный вопрос, смотреть 26:58

Его коллега уточнил, что фильм не охватывает историю Украины во всей полноте, а равно и историю взаимоотношений с Россией.

"Скромно предлагаем людям возможность отправиться в путешествие (piggyback ride), в котором побывали сами", — отметил Пенн.

Фильм "Суперсила" задумывался как история об актере Владимире Зеленском, но после российского вторжения, он стал портретом страны, столкнувшейся с военной агрессией.

Напомним, что Шон Пенн подарил Зеленскому свой "Оскар", как символ веры в победу Украины. Голливудский актер и режисер в очередной раз посетил Украину. Зеленский пообещал вернуть статуэтку после победы.

Ранее Фокус сообщал, что Шона Пенна впервые за долгое время заметили с бывшей женой. У 56-летней Робин Райт и 62-летнего Пенна двое детей, в 2010 году они развелись.