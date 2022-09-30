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Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Михалков просит власти РФ не мобилизовать работников киноотрасли из "значимых проектов"

Никита михалков, россия, мобилизация, отсрочка, фильмы, кино
Никита Михалков

Российский режиссер считает, что надо дать отсрочку призывникам, чтобы закончить все съемочные процессы. С просьбой освободить сотрудников от призыва в армию также выступили фармкомпании страны-агрессора.

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Глава Союза кинематографистов России, российский режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку по призыву в период частичной мобилизации тем специалистам киноотрасли, кто задействован в съемках "общественно значимых проектов". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

Режиссер, известный своими антиукраинскими высказываниями, подчеркнул, что не просит полного освобождения от мобилизации для кого-либо.

"Я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям", –– передает его слова пресс-служба.

Он отметил, что речь идет непосредственно о тех, без кого съемочные процессы не могут быть завершены. Михалков также вспомнил о Второй мировой войне, когда кинопроизводство продолжалось даже в условиях боевых действий.

Российские фармацевты не хотят на войну

Российские фармацевтические компании также выступили с просьбой освободить сотрудников от призыва в армию во время частичной мобилизации.

Как пишет издание "КоммерсантЪ", такую отсрочку считают необходимой большинство профильных ассоциаций на рынке лекарств и медтехники РФ. Они настаивают, что из-за особенностей производства быстро найти замену мобилизованным сотрудникам не получится.

В письме фармкомпаний к правительству отмечается, что на производстве лекарств задействованы высококвалифицированные специалисты, знающие специфику регулярных процессов отрасли, особенности высокотехнологичного производства препаратов, а также сложности обеспечения безопасной логистики.

Фармацевты подчеркивают, что их отрасль сейчас особенно важна, ведь лекарства надо обеспечивать не только больных, но и тех, кто пострадает в ходе "спецоперации" в Украине.

Ранее об отсрочке от мобилизации для своих работников просили российские агропроизводители и стройиндустрия. Как считают в отраслевых организациях, из-за призыва большого количества граждан уборочная кампания в стране-агрессоре может оказаться под угрозой срыва. Это неминуемо приведет к дефициту продуктов и росту цен.