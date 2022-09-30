Михалков просит власти РФ не мобилизовать работников киноотрасли из "значимых проектов"

Российский режиссер считает, что надо дать отсрочку призывникам, чтобы закончить все съемочные процессы. С просьбой освободить сотрудников от призыва в армию также выступили фармкомпании страны-агрессора.

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Глава Союза кинематографистов России, российский режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку по призыву в период частичной мобилизации тем специалистам киноотрасли, кто задействован в съемках "общественно значимых проектов". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

Режиссер, известный своими антиукраинскими высказываниями, подчеркнул, что не просит полного освобождения от мобилизации для кого-либо.

"Я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям", –– передает его слова пресс-служба.

Он отметил, что речь идет непосредственно о тех, без кого съемочные процессы не могут быть завершены. Михалков также вспомнил о Второй мировой войне, когда кинопроизводство продолжалось даже в условиях боевых действий.

Российские фармацевты не хотят на войну

Российские фармацевтические компании также выступили с просьбой освободить сотрудников от призыва в армию во время частичной мобилизации.

Как пишет издание "КоммерсантЪ", такую отсрочку считают необходимой большинство профильных ассоциаций на рынке лекарств и медтехники РФ. Они настаивают, что из-за особенностей производства быстро найти замену мобилизованным сотрудникам не получится.

В письме фармкомпаний к правительству отмечается, что на производстве лекарств задействованы высококвалифицированные специалисты, знающие специфику регулярных процессов отрасли, особенности высокотехнологичного производства препаратов, а также сложности обеспечения безопасной логистики.

Фармацевты подчеркивают, что их отрасль сейчас особенно важна, ведь лекарства надо обеспечивать не только больных, но и тех, кто пострадает в ходе "спецоперации" в Украине.

Ранее об отсрочке от мобилизации для своих работников просили российские агропроизводители и стройиндустрия. Как считают в отраслевых организациях, из-за призыва большого количества граждан уборочная кампания в стране-агрессоре может оказаться под угрозой срыва. Это неминуемо приведет к дефициту продуктов и росту цен.