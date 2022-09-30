Михалков просить владу РФ не мобілізувати працівників кіногалузі зі "значущих проєктів"

Російський режисер вважає, що треба дати відстрочку призовникам, щоб закінчити всі знімальні процеси. З проханням звільнити співробітників від призову в армію також виступили фармкомпанії країни-агресора.

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Глава Союзу кінематографістів Росії, російський режисер Микита Михалков звернувся до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна з проханням надати відстрочку на призов у період часткової мобілізації тим фахівцям кіногалузі, хто задіяний у зйомках "суспільно значущих проєктів". Про це пише агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Михалкова.

Режисер, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, наголосив, що не просить повного звільнення від мобілізації для будь-кого.

"Я говорю тільки про те, щоб знімальні процеси, запущені й переважно на державні гроші, у разі, якщо вони справді мають художню та моральну цінність, були закінчені та прийшли до глядачів", –– передає його слова пресслужба.

Він зазначив, що йдеться безпосередньо про тих, без кого знімальні процеси не можуть бути завершені. Михалков також згадав про Другу світову війну, коли кіновиробництво тривало навіть за умов бойових дій.

Російські фармацевти не хочуть на війну

Російські фармацевтичні компанії також виступили з проханням звільнити співробітників від призову в армію під час часткової мобілізації.

Як пише видання "КоммерсантЪ", таку відстрочку вважають необхідною більшість профільних асоціацій на ринку ліків і медтехніки РФ. Вони стверджують, що через особливості виробництва швидко знайти заміну мобілізованим співробітникам не вдасться.

У листі фармкомпаній до уряду наголошується, що на виробництві ліків задіяно висококваліфікованих фахівців, які знають специфіку регулярних процесів галузі, особливості високотехнологічного виробництва препаратів, а також складності гарантування безпечної логістики.

Фармацевти наголошують, що їхня галузь зараз особливо важлива, адже ліками треба забезпечувати не лише хворих, а й тих, хто постраждає під час "спецоперації" в Україні.

Раніше про відстрочку від мобілізації для своїх працівників просили російські агровиробники та будіндустрія. Як вважають у галузевих організаціях, через призов великої кількості громадян збиральна кампанія в країні-агресорі може опинитися під загрозою зриву. Це неминуче призведе до дефіциту товарів і зростання цін.