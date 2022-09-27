Дефіцит продуктів та ріст цін: у РФ просять дати відстрочку призовникам з агросектору

Російські галузеві організації звернулися до Мінсільгоспу для збереження персоналу в умовах мобілізації в країні-агресорі. З аналогічною проблемою зіткнулися і виробники будматеріалів.

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Російські агровиробники та будіндустрія намагаються зберегти свій персонал в умовах часткової мобілізації в країні-агресорі. Вони просять дати призовникам відстрочку. Про це пише видання "КоммерсантЪ".

Асоціація розсадників та садівників Ставропольського краю направила звернення до Мінсільгоспу РФ з проханням посприяти у збереженні персоналу агропідприємств. Як повідомляється, мобілізація працівників галузі неминуче призведе до зриву збиральної кампанії, дефіциту продуктів та зростання цін на ринку. Як вважають у галузевій організації, призвати до армії можуть фахівців, яких практично неможливо замінити.

Відстрочка від мобілізації потрібна ще й з тієї причини, що в агросекторі не досягнуто показників самозабезпеченості країни. Наприклад, зараз Росія забезпечує себе яблуками лише на 40% замість встановлених 60–70%, кажуть у ставропольській асоціації.

У великому агрохолдингу розповіли журналістам, що у межах призову працівників "забирають прямо з поля".

Ще одна галузь в Росії, яка опиниться в плачевному стані через мобілізацію, — будівельна індустрія. Як з'ясувалося, на підприємствах із випуску будматеріалів у перші дні під мобілізацію потрапили цілі цехи.

Національне об'єднання виробників будматеріалів та будіндустрії РФ та Асоціація виробників трубопровідних систем (АВТС) також направили свої звернення до російського уряду.

Голова АВТС Владислав Ткаченко пояснює, що не можна допустити масового призову працівників у опалювальний період. Будь-яка аварія на підприємствах водопостачання та теплопостачання призведе до зупинення функціонування всіх систем, говорить він.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни масово дзвонять на гарячу лінію в Україну. Громадяни РФ запитують, як правильно здатися в полон ЗСУ.

Раніше ми писали про те, що дагестанці домоглися скасовання відправки чоловіків на війну. У соцмережах з'явився указ глави російської республіки про зупинення мобілізації на тлі того, як у російській республіці жителі протестують проти відправлення місцевих жителів на війну.