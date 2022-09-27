Дефицит продуктов и рост цен: в РФ просят дать отсрочку призывникам из агросектора

Российские отраслевые организации обратились в Минсельхоз для сохранения персонала в условиях мобилизации в стране-агрессоре. С аналогичной проблемой столкнулись и производители стройматериалов.

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Российские агропроизводители и стройиндустрия пытаются сохранить свой персонал в условиях частичной мобилизации в стране-агрессоре. Они просят дать призывникам отсрочку. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Ассоциация питомников и садоводов Ставропольского края направила обращение в Минсельхоз РФ с просьбой посодействовать в сохранении персонала агропредприятий. Как сообщается, мобилизация работников отрасли неминуемо приведет к срыву уборочной кампании, дефициту продуктов и росту цен на рынке. Как считают в отраслевой организации, призвать в армию могут специалистов, которых практически невозможно заменить.

Отсрочка от мобилизации нужна еще и по той причине, что в агросекторе не достигнуты показатели по самообеспеченности страны. К примеру, в настоящее время Россия обеспечивает себя яблоками только на 40% вместо установленных 60–70%, говорят в ставропольской ассоциации.

В крупном агрохолдинге рассказали журналистам, что в рамках призыва работников "забирают прямо с поля".

Еще одна отрасль в России, которая окажется в плачевном состоянии из-за мобилизации, –– строительная индустрия. Как выяснилось, на предприятиях по выпуску стройматериалов в первые дни под мобилизацию попали целые цеха.

Национальное объединение производителей стройматериалов и стройиндустрии РФ и Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) также направили свои обращения в российское правительство.

Глава АПТС Владислав Ткаченко объясняет, что нельзя допустить массового призыва работников в отопительный период. Любая авария на предприятиях водоснабжения и теплоснабжения приведет к остановке функционирования всех систем, говорит он.

Напомним, мобилизованные россияне массово звонят на горячую линию в Украину. Граждане РФ спрашивают, как правильно сдаться в плен ВСУ.

Ранее мы писали о том, что дагестанцы добились отмены отправки мужчин на войну. В соцсетях появился указ главы российской республики о приостановке мобилизации на фоне того, как в российской республике жители протестуют против отправки местных жителей на войну.