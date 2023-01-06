Состояние ухудшилось: Никиту Михалкова перевели в реанимацию, у него дыхательная недостаточность

Режиссера госпитализировали 5 января с двусторонней пневмонией. Тесты на Covid-19 и грипп показали отрицательные результаты.

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В пятницу, 6 января, врачи выявили у госпитализированного российского режиссера Никиты Михалкова дыхательную недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. При этом он остается в сознании и дышит самостоятельно. Об этом пишет интернет-издание Mash.

77-летнего Никиту Михалкова в четверг, 5 января, увезли в больницу в тяжелом состоянии. Уже сегодня стало известно, что еще вечером режиссера, состояние которого ухудшилось, перевели в реанимацию. Там он находится до настоящего времени.

Издание Baza сообщило, что у него ковидная пневмония. Тем не менее журналисты Mash утверждают, что проведенные тесты на Covid-19 и грипп показали отрицательные результаты. По их данным, у российского кинодеятеля диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Кроме того, у режиссера выявили интоксикационный синдром.

Как уточняется, Михалков заболел за два дня до госпитализации. 5 января у него начался кашель, появились одышка и тошнота, поднялась температура. Он самостоятельно вызвал машину скорой помощи. Сначала его отвезли в московскую больницу №67, однако позже перевели в ковидную реанимацию.

При этом представитель режиссера Ирина Мятина заявила журналистам, что его госпитализировали с гриппом.

Напомним, в августе 2022 года Никита Михалков выступил против преподавания предметов на украинском языке в школах оккупированного Донбасса. По его словам, произношение и транскрипция в украинском языке является "формулированием ненависти к России".

В сентябре 2022 года Михалков подал в суд на режиссера-документалиста Виталия Манского из-за интервью. В нем Манский рассказывал о коррупции во время проведения Московского международного кинофестиваля, пост президента которого занимает Михалков.