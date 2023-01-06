Стан погіршився: Микиту Михалкова перевели до реанімації, у нього дихальна недостатність

Режисера госпіталізували 5 січня із двосторонньою пневмонією. Тести на Covid-19 та грип показали негативні результати.

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У п'ятницю, 6 січня, лікарі виявили у госпіталізованого російського режисера Микити Михалкова дихальну недостатність на тлі двосторонньої пневмонії. Водночас він залишається у свідомості та дихає самостійно. Про це пише інтернет-видання Mash.

77-річного Микиту Михалкова у четвер, 5 січня, відвезли до лікарні у тяжкому стані. Вже сьогодні стало відомо, що ще ввечері режисера, стан якого погіршився, перевели в реанімацію. Там він перебуває до теперішнього часу.

Видання Baza повідомило, що він має ковідну пневмонію. Проте журналісти Mash стверджують, що проведені тести на Covid-19 та грип показали негативні результати. За їхніми даними, у російського кінодіяча діагностували двосторонню полісегментарну пневмонію. Крім того, у режисера виявили інтоксикаційний синдром.

Як уточнюється, Михалков захворів за два дні до госпіталізації. 5 січня у нього почався кашель, з'явилися задишка та нудота, піднялася температура. Він самостійно викликав швидку допомогу. Спочатку його відвезли до московської лікарні №67, проте пізніше перевели до ковідної реанімації.

Водночас представниця режисера Ірина М'ятіна заявила журналістам, що його госпіталізували із грипом.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Микита Михалков виступив проти викладання предметів українською мовою у школах окупованого Донбасу. За його словами, вимова та транскрипція українською мовою є "формулюванням ненависті до Росії".

У вересні 2022 року Михалков подав до суду на режисера-документаліста Віталія Манського через інтерв'ю. У ньому Манський розповідав про корупцію під час проведення Московського міжнародного кінофестивалю, посаду президента якого обіймає Михалков.