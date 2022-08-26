"Українська мова стала образом русофобії", – Михалков (відео)

Російський режисер вважає, що вимова та транскрипція українською мовою є "формулюванням ненависті до Росії".

Російський режисер Микита Михалков заявив, що він виступає проти викладання в окупованих районах Донбасу українською через "русофобію". Про це повідомляє "РИА Новости".

За словами Михалкова, українська мова стала "русофобією".

"Словосполучення, яке ми чуємо в українській, транскрипції та вимова, вони для нас, і для світу в принципі, і для них самих, є формулюванням ненависті до Росії", — вважає Михалков.

Тому режисер заявив, що він злякався від ідеї викладання на Донбасі у школах українською мовою. Це буде катастрофою для Росії.

Зазначимо, російський режисер неодноразово висловлював наративи російської пропаганди і є одним із прихильників вторгнення РФ до України. Зокрема, він заявляв про "біологічну зброю", яку випробовували на добровольцях в Україні. Внесений до чорного списку Мінкультури України у січні 2018 року за загрозу національній безпеці країни.

Нагадаємо, Андрій Данилко назвав Михалкова божевільним через його позицію та заяви.

Раніше Кремль перетворив похорон Дугіної на пропагандистське шоу, де навіть прозвучало нацистське гасло: "Одна країна, один президент, одна перемога".