Андрій Данилко заявив, що вважає Микиту Михалкова божевільним

Відомий український артист Андрій Данилко в недавньому інтерв'ю засудив російського режисера та актора Микиту Михалкова за його позицію

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Андрій Данилко, відоміший як Вєрка Сердючка, дав інтерв'ю, в якому розповів про своє ставлення до деяких російських артистів, з якими спілкувався до початку війни в Україні. Висловився він і щодо Микити Михалкова в ефірі каналу Politeka Online.

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Ведуча запитала думку Данилка щодо недавнього висловлювання Михалкова про птахів, носіїв таємничого вірусу, яке він озвучив в ефірі одного з російських телеканалів.

"Там ще біологічна зброя, яку випробовували на добровольцях України, а ще плюс до того, що птахи їх цим заражали. Розраховували їхню траєкторію перельоту через Росію — це абсолютно фашистська спроба винищування взагалі слов'янського етносу як такого", — розповідав Микита Михалков.

Данилко заявив, що відомий режисер і зірка фільму "Жорстокий романс" збожеволів.

"Він збожеволів. Він просто збожеволів і вже давно. Є таке поняття, як вікові зміни. Ось щось там. Ви навіть на цей погляд його подивіться, момент його жартів, які він повторює кожен раз, ніби в вперше, ця інтонація", — сказав Данилко.

Артист зазначив, що йому подобався Михалков у його ранніх ролях, особливо у фільмі "Собака Баскервілів", де він грав сера Генрі. Але він вважає, що Михалков з роками втратив свій талант і став "профнепридатним".

"Михалков — божевільний. І мені здається, я вже десь говорив про це. Ви знаєте, от він — мерзота. От мерзота, правда. І він, найцікавіше, що він знає, що він мерзота. Це жахливо, коли Бог забирає талант у людини, в якої він був", — резюмував Данилко.