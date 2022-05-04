Андрей Данилко заявил, что считает Никиту Михалкова сумасшедшим

Известный украинский артист Андрей Данилко в недавнем интервью осудил российского режиссера и актера Никиту Михалкова за его позицию

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Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к некоторым российским артистам, с которыми общался до начала войны в Украине. Высказался он и по поводу Никиты Михалкова в эфире канала Politeka Online.

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Ведущая спросила мнение Данилко по поводу недавнего высказывания Михалкова о птицах, носителях таинственного вируса, которое он озвучил в эфире одного из российских телеканалов.

"Там еще биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах Украины, а еще плюс к тому, что птицы их этим заражали. Рассчитывалась их траектория перелета через Россию — это абсолютно фашистское попытка истребления вообще славянского этноса как такового", — рассказывал Никита Михалков.

Данилко заявил, что известный режиссер и звезда фильма "Жестокий романс" сошел с ума.

"Он сошел с ума. Он просто сошел с ума и уже давно. Есть такое понятие, как возрастные изменения. Вот что-то там. Вы даже на этот взгляд его посмотрите, момент его шуток, которые он повторяет каждый раз, как будто в первый раз, эта интонация", – сказал Данилко.

Артист отметил, что ему нравился Михалков в его ранних ролях, особенно в фильме "Собака Баскервилей", где он играл сэра Генри. Но он считает, что Михалков с годами растерял свой талант и стал "профнепригоден".

"Михалков – сумасшедший. И мне кажется, я уже где-то говорил об этом. Вы знаете, вот он – мразь. Вот мразь, правда. И он, самое интересное, что он знает, что он мразь. Это ужасно, когда Бог отнимает талант у человека, у которого он был", – резюмировал Данилко.