Российский режиссер считает, что произношение и транскрипция в украинском языке является "формулированием ненависти к России".

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что он выступает против преподавания в оккупированных районах Донбасса на украинском языке из-за "русофобии". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Михалкова, украинский язык стал образом "русофобии".

"Словосочетания, которые мы слышим в украинском, транскрипции и произношение, они для нас, и для мира в принципе, и для них самих, является формулированием ненависти к России", — считает Михалков.

Поэтому режиссер заявил, что он испугался от идеи преподавания на Донбассе в школах на украинском языке. Это будет катастрофой для России.

Отметим, российский режиссер неоднократно высказывал нарративы российской пропаганды и является одним из сторонников вторжения РФ в Украину. В частности, он заявлял о "биологическом оружии", которое испытывалось на добровольцах в Украине. Внесен в черный список Минкультуры Украины в январе 2018 году за угрозу национальной безопасности страны.

Напомним, Андрей Данилко назвал Михалкова сумасшедшим из-за его позиции и заявлений.

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