Режисера Михалкова госпіталізували у тяжкому стані, — росЗМІ

За інформацією ЗМІ, у Микити Михалкова, відомого своїми висловлюваннями проти України, діагностували пневмонію.

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Радянського та російського режисера Микиту Михалкова у четвер, 5 січня, госпіталізували до лікарні у тяжкому стані через наслідки зараження коронавірусом. Про це повідомляє Baza.

ЗМІ з посиланням на власні джерела поінформувало, що Михалкова через різке погіршення стану спочатку госпіталізували до міської клінічної лікарні №67 (одна з провідних багатопрофільних клінік Москви).

Але пізніше реанімаційна бригада перевезла режисера до іншого медичного закладу.

За інформацією Baza, у Микити Михалкова діагностували пневмонію, спричинену інфікуванням COVID-19.

Зауважимо, що 77-річний Микита Михалков неодноразово висловлювався за агресію РФ проти України. Також він веде на російському телебаченні авторську програму "Бесогон", де озвучуються фейки про ситуацію в Україні.

У грудні 2022 року Михалков навіть потрапив до списку санкцій Євросоюзу. В результаті він втратив доступ до своїх активів та можливість відвідувати свою резиденцію в Іспанії.

"Я потрапив під санкції за те, що у себе на батьківщині, у себе вдома, десять років говорив послідовно про страшний нацизм, що відроджується в … Україні. Звірине просто, бандерівське ставлення до людей", — так Михалков прокоментував європейські санкції, які торкнулися і його.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Микита Михалков виступив проти викладання предметів українською мовою у школах окупованого Донбасу. За його словами, вимова та транскрипція українською мовою є "формулюванням ненависті до Росії".

Фокус також писав, що у вересні 2022 року Михалков подав до суду на режисера-документаліста Віталія Манського через інтерв'ю. У ньому Манський розповідав про корупцію під час проведення Московського міжнародного кінофестивалю, посаду президента якого обіймає Михалков.