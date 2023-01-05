Режиссера Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии, — росСМИ

По информации СМИ, у Никиты Михалкова, известного своими высказываниями против Украины, диагностировали пневмонию.

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Советского и российского режиссера Никиту Михалкова в четверг, 5 января госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии из-за последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает Baza.

СМИ со ссылкой на собственные источники проинформировало, что Михалкова из-за резкого ухудшения состояния сначала госпитализировали в городскую клиническую больницу №67 (одна из ведущих многопрофильных клиник Москвы).

Но позже реанимационная бригада перевезла режиссера в другое медицинское учреждение.

По информации Baza, у Никиты Михалкова диагностировали пневмонию, вызванную инфицированием COVID-19.

Заметим, что 77-летний Никита Михалков неоднократно высказывался в поддержку агрессии РФ против Украины. Также он ведет на российском телевиденье авторскую программу "Бесогон", в которой озвучиваются фейки о ситуации в Украине.

В декабре 2022 года Михалков даже попал в санкционный список Евросоюза. В результат он утратил доступ к своим активам и возможность посещать свою резиденцию в Испании.

"Я попал под санкции за то, что у себя на родине, у себя дома, десять лет говорил последовательно о возрождающемся страшном нацизме в … Украине. Зверином просто, бандеровском отношении к людям", — так Михалков прокомментировал европейские санкции, которые коснулись и его.

Напомним, в августе 2022 года Никита Михалков выступил против преподавания предметов на украинском языке в школах оккупированного Донбасса. По его словам, произношение и транскрипция в украинском языке является "формулированием ненависти к России".

Фокус также писал, что в сентябре 2022 года Михалков подал в суд на режиссера-документалиста Виталия Манского из-за интервью. В нем Манский рассказывал о коррупции во время проведения Московского международного кинофестиваля, пост президента которого занимает Михалков.