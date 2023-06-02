Микиту Міхалкова госпіталізували з перебоями в роботі серця та задишкою, — росЗМІ

Російські журналісти розповідали, що режисер перебуває у відділенні хірургії. Водночас, його дружина наполягає, що він проходить у лікарні планову перевірку.

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Російського кінорежисера Микиту Міхалкова госпіталізували до однієї з московських клінік, про це повідомила низка пабліків РФ. Однак згодом його дружина повідомила журналістам, що він здоровий і перебуває у лікарні, де проходить планову перевірку. Про це повідомляють "Извєстія".

За деякими даними, Михалков потрапив на лікарняне ліжко із серцево-судинними порушеннями та задишкою і перебуває у відділенні хірургії.

На початку року 2023 повідомлялося про погіршення стану Микити Міхалкова, який опинився в реанімації з дихальною недостатністю.

Нагадаємо, що указом президента України введено санкції щодо 119 російських артистів та виконавців. У списку санкцій, серед інших, опинилися Євген Петросян, Філіп Кіркоров, Микита Міхалков, Олександр Дугін і Маргарита Сімоньян.

Після путінського указу про часткову мобілізацію у вересні минулого року Микита Міхалков звертався до російської влади з проханням не мобілізувати співробітників кіноіндустрії РФ з проектів федерального рівня.

Також повідомлялося, що голлівудський актор і режисер Шон Пенн розповів про першу зустріч із президентом РФ на дачі Михалкова.