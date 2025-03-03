Умер Зорян Базилевич: родственник Ивана Франко, который потерял трех правнучек после удара ВС РФ по Львову

Мужчине было 94 года. Полгода назад его внук Ярослав Базилевич потерял всю свою семью.

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Во Львове умер Зорян Базилевич, родственник выдающегося украинского поэта Ивана Франко. Зорян Базилевич был дедушкой Ярослава Базилевича, который 4 сентября 2024 года в один миг потерял всю свою семью: жену и трех дочерей. Об этом сообщили на Facebook-странице Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко.

В заметке отметили, что Зорян Базилевич был очень искренним и светлым человеком.

Зорян Базилевич с сотрудниками музея "Дом Франко" Фото: Соцсети

"С грустью сообщаем, что на 95 году жизни ушел в мир иной Зорян Базилевич, племянник невестки Ивана Франко — Ольги Франко из Билевичей. День визита господина Зоряна и его жены, госпожи Богданы, в Дом Франко, осенью 2021 года, вспоминаем с большим теплом и благодарностью. Он щедро делился интересными воспоминаниями из детства о семье Франко и мемориальной вилле. Светлая память светлому человеку! Искренние соболезнования родным и всем, кто знал господина Зоряна!" — отметили в публикации.

Примерно за полгода до смерти родственнику выдающегося украинского поэта пришлось пережить страшную трагедию — в результате российского обстрела Львова погибли его правнучки.

Ярослав Базилевич в 2024 году потерял всю свою семью Фото: Ukrainian World Congress

Зорян Базилевич был дедушкой Ярослава Базилевича, который 4 сентября 2024 года потерял всю свою семью. Около шести часов утра ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому дому Львова, в результате чего погибла жена мужа — Евгения и их дочери: 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина.

"Страшная весть о гибели всех девушек в этой семье Базилевичей от сегодняшней атаки московских нелюдей... Сегодня род великого Франко получил прямой удар в сердце от того страшного "темного царства", которое несет Россия", — написала в день трагедии директор Института франковедения в ЛНУ имени Ивана Франко Наталья Тихолоз.

Напомним, после атаки россиян в сентябре во Львове погибли семь человек, 53 — получили ранения.