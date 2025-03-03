Умер Зорян Базилевич: родственник Ивана Франко, который потерял трех правнучек после удара ВС РФ по Львову
Мужчине было 94 года. Полгода назад его внук Ярослав Базилевич потерял всю свою семью.
Во Львове умер Зорян Базилевич, родственник выдающегося украинского поэта Ивана Франко. Зорян Базилевич был дедушкой Ярослава Базилевича, который 4 сентября 2024 года в один миг потерял всю свою семью: жену и трех дочерей. Об этом сообщили на Facebook-странице Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко.
В заметке отметили, что Зорян Базилевич был очень искренним и светлым человеком.
"С грустью сообщаем, что на 95 году жизни ушел в мир иной Зорян Базилевич, племянник невестки Ивана Франко — Ольги Франко из Билевичей. День визита господина Зоряна и его жены, госпожи Богданы, в Дом Франко, осенью 2021 года, вспоминаем с большим теплом и благодарностью. Он щедро делился интересными воспоминаниями из детства о семье Франко и мемориальной вилле. Светлая память светлому человеку! Искренние соболезнования родным и всем, кто знал господина Зоряна!" — отметили в публикации.
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Примерно за полгода до смерти родственнику выдающегося украинского поэта пришлось пережить страшную трагедию — в результате российского обстрела Львова погибли его правнучки.
Зорян Базилевич был дедушкой Ярослава Базилевича, который 4 сентября 2024 года потерял всю свою семью. Около шести часов утра ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому дому Львова, в результате чего погибла жена мужа — Евгения и их дочери: 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина.
"Страшная весть о гибели всех девушек в этой семье Базилевичей от сегодняшней атаки московских нелюдей... Сегодня род великого Франко получил прямой удар в сердце от того страшного "темного царства", которое несет Россия", — написала в день трагедии директор Института франковедения в ЛНУ имени Ивана Франко Наталья Тихолоз.
Напомним, после атаки россиян в сентябре во Львове погибли семь человек, 53 — получили ранения.
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