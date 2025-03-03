Помер Зорян Базилевич: родич Івана Франка, який втратив трьох правнучок після удару ЗС РФ по Львову

Чоловіку було 94 роки. Пів року тому його онук Ярослав Базилевич втратив всю свою родину.

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У Львові помер Зорян Базилевич, родич видатного українського поета Івана Франка. Зорян Базилевич був дідусем Ярослава Базилевича, який 4 вересня 2024 року в одну мить втратив всю свою сім'ю: дружину та трьох доньок. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.

У дописі зазначили, що Зорян Базилевич був дуже щирою та світлою людиною.

Зорян Базилевич із співробітниками музею "Дім Франка" Фото: Соцмережi

"З сумом сповіщаємо, що на 95 році життя пішов у засвіти Зорян Базилевич, небіж невістки Івана Франка – Ольги Франко з Білевичів. День візиту пана Зоряна і його дружини, пані Богдани, у Дім Франка, восени 2021 року, згадуємо з великим теплом і вдячністю. Він щедро ділився цікавими спогадами з дитинства про Франкову родину та меморіальну віллу. Світла пам'ять світлій людині! Щирі співчуття рідним і всім, хто знав пана Зоряна!" – зазначили у публікації.

Приблизно за пів року до смерті родичу видатного українського поета довелося пережити страшну трагедію – унаслідок російського обстрілу Львова загинули його правнучки.

Ярослав Базилевич у 2024 році втратив всю свою родину Фото: Ukrainian World Congress

Зорян Базилевич був дідусем Ярослава Базилевича, який 4 вересня 2024 року втратив всю свою сім'ю. Близько шостої години ранку ЗС РФ завдали ракетного удару по житловому будинку Львова, внаслідок чого загинула дружина чоловіка – Євгенія та їхні дочки: 7-річна Емілія, 18-річна Дарина та 21-річна Ярина.

"Страшна звістка про загибель усіх дівчат у цій сім'ї Базилевичів від сьогоднішньої атаки московських нелюдів… Сьогодні рід великого Франка зазнав прямого удару в серце від того страшного "темного царства", яке несе Росія", – написала у день трагедії директорка Інституту франкознавство в ЛНУ імені Івана Франка Наталя Тихолоз.

Нагадаємо, після атаки росіян у вересні у Львові загинуло семеро людей, 53 – дістали поранення.