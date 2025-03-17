На Netflix вышел фильм "Электрический штат": о чем новая работа братьев Руссо (трейлер)

Главные роли исполнили звезды "Очень странных дел" и Marvel. Несмотря на бюджет, который вынес новинку в топ самых дорогих кинолент, на нее уже начали выливать критику.

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14 марта зрителям стал доступен новый научно-фантастический фильм и приключенческий боевик "Электрический штат". Об этом сообщила украинская пресс-служба Netflix.

"Люди. Роботы. Все готовы отправляться в путь и у каждого своя миссия", — отметили в компании.

Трейлер "Электрического штата"

Фильм "Электрический штат": о чем

Сюжет новинки на Netflix разворачивается в альтернативные 1990-е годы. Главная героиня — девушка по имени Мишель, которая встречает робота. Машиной якобы управляет погибший брат Мишель, в поисках которого она отправляется в резервацию. Там после попытки восстания, которое обернулось провалом, живут роботы-изгнанники.

На платформе кино описали словами "эксцентричное" и "творческое". Лента длится более 2 часов и имеет возрастной цензор 13+ из-за сцен насилия и использования грубой лексики.

Кадр из фильма "Электрический штат" на Netflix Фото: Netflix

Фильм "Электрический штат": кто играет

Роль главной героини исполнила звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун. Кроме, собственно андроида, в путешествии по Западу осиротевшего подростка будет сопровождать эксцентричный путешественник, которого сыграл известный по роли Звездного Рыцаря в серии блокбастеров от Marvel "Стражи Галактики" Крис Пратт.

Режиссерами и продюсерами фильма являются Антони и Джо Руссо. Братья часто работают вместе и имеют награду "Эмми", среди их самых популярных работ — "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Фильм "Электрический штат": бюджет

В Forbes сообщили, что высокобюджетный фильм Netflix "Электрический штат" — один из самых дорогих из когда-либо снятых. Его бюджет составляет 320 миллионов долларов. "Ветераны Marvel", как назвали в издании братьев Руссо, адаптировали графический роман, превратив его в семейный блокбастер.

Кадр из фильма "Электрический штат" на Netflix Фото: Netflix

Однако обозреватель Пол Тасси раскритиковал новинку, назвав ее "потрясающе плохим фильмом". Он "разнес" в ленте и актерскую игру, и монтаж, и сценарий, и режиссуру, и даже дорогостоящие визуальные эффекты за сотни миллионов.

Напомним, Фокус опубликовал подборку из пяти детективных сериалов, созданных по мотивам реальных расследований.

1 марта были объявлены победители антипремии "Золотая малина". Стали известны самые большие провалы Голливуда за 2024 год, некоторые картины даже собрали по две-три награды.