Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

На Netflix вышел фильм "Электрический штат": о чем новая работа братьев Руссо (трейлер)

фильм Электрический штат, фильм на Netflix, трейлер Электрического штата, Netflix показал первый трейлер, высокобюджетный фильм Netflix Электрический штат, Фильм Электрический штат, Электрический штат
Фото: Netflix | Просмотр "Электрического штата" уже доступен пользователям платформы Netflix

Главные роли исполнили звезды "Очень странных дел" и Marvel. Несмотря на бюджет, который вынес новинку в топ самых дорогих кинолент, на нее уже начали выливать критику.

Related video

14 марта зрителям стал доступен новый научно-фантастический фильм и приключенческий боевик "Электрический штат". Об этом сообщила украинская пресс-служба Netflix.

"Люди. Роботы. Все готовы отправляться в путь и у каждого своя миссия", — отметили в компании.

Трейлер "Электрического штата"

Фильм "Электрический штат": о чем

Сюжет новинки на Netflix разворачивается в альтернативные 1990-е годы. Главная героиня — девушка по имени Мишель, которая встречает робота. Машиной якобы управляет погибший брат Мишель, в поисках которого она отправляется в резервацию. Там после попытки восстания, которое обернулось провалом, живут роботы-изгнанники.

На платформе кино описали словами "эксцентричное" и "творческое". Лента длится более 2 часов и имеет возрастной цензор 13+ из-за сцен насилия и использования грубой лексики.

фильм Электрический штат, фильм на Netflix, трейлер Электрического штата, Netflix показал первый трейлер, высокобюджетный фильм Netflix Электрический штат, Фильм Электрический штат, Электрический штат Fullscreen
Кадр из фильма "Электрический штат" на Netflix
Фото: Netflix

Фильм "Электрический штат": кто играет

Роль главной героини исполнила звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун. Кроме, собственно андроида, в путешествии по Западу осиротевшего подростка будет сопровождать эксцентричный путешественник, которого сыграл известный по роли Звездного Рыцаря в серии блокбастеров от Marvel "Стражи Галактики" Крис Пратт.

Режиссерами и продюсерами фильма являются Антони и Джо Руссо. Братья часто работают вместе и имеют награду "Эмми", среди их самых популярных работ — "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Фильм "Электрический штат": бюджет

В Forbes сообщили, что высокобюджетный фильм Netflix "Электрический штат" — один из самых дорогих из когда-либо снятых. Его бюджет составляет 320 миллионов долларов. "Ветераны Marvel", как назвали в издании братьев Руссо, адаптировали графический роман, превратив его в семейный блокбастер.

фильм Электрический штат, фильм на Netflix, трейлер Электрического штата, Netflix показал первый трейлер, высокобюджетный фильм Netflix Электрический штат, Фильм Электрический штат, Электрический штат Fullscreen
Кадр из фильма "Электрический штат" на Netflix
Фото: Netflix

Однако обозреватель Пол Тасси раскритиковал новинку, назвав ее "потрясающе плохим фильмом". Он "разнес" в ленте и актерскую игру, и монтаж, и сценарий, и режиссуру, и даже дорогостоящие визуальные эффекты за сотни миллионов.

Напомним, Фокус опубликовал подборку из пяти детективных сериалов, созданных по мотивам реальных расследований.

1 марта были объявлены победители антипремии "Золотая малина". Стали известны самые большие провалы Голливуда за 2024 год, некоторые картины даже собрали по две-три награды.