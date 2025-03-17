Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Культура

На Netflix вийшов фільм "Електричний штат": про що нова робота братів Руссо (трейлер)

фільм електричний штат, фільм на Netflix, трейлер Електричного штату, Netflix показав перший трейлер, високобюджетний фільм Netflix Електричний штат, Фільм Електричний штат, Електричний штат
Фото: Netflix | Перегляд "Електричного штату" вже доступний користувачам платформи Netflix

Головні ролі виконали зірки "Дивних див" і Marvel. Попри бюджет, який виніс новинку у топ найдорожчих кінострічок, на неї вже почали виливати критику.

Related video

14 березня глядачам став доступний новий науково-фантастичний фільм і пригодницький бойовик "Електричний штат". Про це повідомила українська пресслужба Netflix.

"Люди. Роботи. Усі готові вирушати в дорогу і в кожного своя місія", — зазначили в компанії.

Трейлер "Електричного штату"

Фільм "Електричний штат": про що

Сюжет новинки на Netflix розгортається в альтернативні 1990-і роки. Головна героїня — дівчина на ім’я Мішель, яка зустрічає робота. Машиною нібито керує загиблий брат Мішель, у пошуках якого вона вирушає до резервації. Там після спроби повстання, яке обернулося провалом, живуть роботи-вигнанці.

На платформі кіно описали словами "ексцентричне" та "творче". Стрічка триває понад 2 години та має віковий цензор 13+ через сцени насилля й використання грубої лексики.

фільм електричний штат, фільм на Netflix, трейлер Електричного штату, Netflix показав перший трейлер, високобюджетний фільм Netflix Електричний штат, Фільм Електричний штат, Електричний штат Fullscreen
Кадр з фільму "Електричний штат" на Netflix
Фото: Netflix

Фільм "Електричний штат": хто грає

Роль головної героїні виконала зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун. Окрім, власне андроїда, у подорожі Заходом осиротілу підлітку супроводжуватиме ексцентричний мандрівник, якого зіграв відомий за роллю Зоряного Лицаря у серії блокбастерів від Marvel "Вартові Галактики" Кріс Пратт.

Режисерами й продюсерами фільму є Антоні та Джо Руссо. Брати часто працюють разом та мають нагороду "Еммі", серед їхніх найпопулярніших робіт — "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Завершення".

Фільм "Електричний штат": бюджет

У Forbes повідомили, що високобюджетний фільм Netflix "Електричний штат" — один з найдорожчих з коли-небудь знятих. Його бюджет становить 320 мільйонів доларів. "Ветерани Marvel", як назвали у виданні братів Руссо, адаптували графічний роман, перетворивши його на сімейний блокбастер.

фільм електричний штат, фільм на Netflix, трейлер Електричного штату, Netflix показав перший трейлер, високобюджетний фільм Netflix Електричний штат, Фільм Електричний штат, Електричний штат Fullscreen
Кадр з фільму "Електричний штат" на Netflix
Фото: Netflix

Однак оглядач Пол Тассі розкритикував новинку, назвавши її "приголомшливо поганим фільмом". Він "розніс" у стрічці і акторську гру, і монтаж, і сценарій, і режисуру, і навіть вартісні візуальні ефекти за сотні мільйонів.

Нагадаємо, Фокус опублікував добірку з п’яти детективних серіалів, створених за мотивами реальних розслідувань.

1 березня були оголошені переможці антипремії "Золота малина". Стали відомі найбільші провали Голлівуду за 2024 рік, деякі картини навіть зібрали по дві-три нагороди.