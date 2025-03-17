На Netflix вийшов фільм "Електричний штат": про що нова робота братів Руссо (трейлер)

Головні ролі виконали зірки "Дивних див" і Marvel. Попри бюджет, який виніс новинку у топ найдорожчих кінострічок, на неї вже почали виливати критику.

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14 березня глядачам став доступний новий науково-фантастичний фільм і пригодницький бойовик "Електричний штат". Про це повідомила українська пресслужба Netflix.

"Люди. Роботи. Усі готові вирушати в дорогу і в кожного своя місія", — зазначили в компанії.

Трейлер "Електричного штату"

Фільм "Електричний штат": про що

Сюжет новинки на Netflix розгортається в альтернативні 1990-і роки. Головна героїня — дівчина на ім’я Мішель, яка зустрічає робота. Машиною нібито керує загиблий брат Мішель, у пошуках якого вона вирушає до резервації. Там після спроби повстання, яке обернулося провалом, живуть роботи-вигнанці.

На платформі кіно описали словами "ексцентричне" та "творче". Стрічка триває понад 2 години та має віковий цензор 13+ через сцени насилля й використання грубої лексики.

Кадр з фільму "Електричний штат" на Netflix Фото: Netflix

Фільм "Електричний штат": хто грає

Роль головної героїні виконала зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун. Окрім, власне андроїда, у подорожі Заходом осиротілу підлітку супроводжуватиме ексцентричний мандрівник, якого зіграв відомий за роллю Зоряного Лицаря у серії блокбастерів від Marvel "Вартові Галактики" Кріс Пратт.

Режисерами й продюсерами фільму є Антоні та Джо Руссо. Брати часто працюють разом та мають нагороду "Еммі", серед їхніх найпопулярніших робіт — "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Завершення".

Фільм "Електричний штат": бюджет

У Forbes повідомили, що високобюджетний фільм Netflix "Електричний штат" — один з найдорожчих з коли-небудь знятих. Його бюджет становить 320 мільйонів доларів. "Ветерани Marvel", як назвали у виданні братів Руссо, адаптували графічний роман, перетворивши його на сімейний блокбастер.

Кадр з фільму "Електричний штат" на Netflix Фото: Netflix

Однак оглядач Пол Тассі розкритикував новинку, назвавши її "приголомшливо поганим фільмом". Він "розніс" у стрічці і акторську гру, і монтаж, і сценарій, і режисуру, і навіть вартісні візуальні ефекти за сотні мільйонів.

Нагадаємо, Фокус опублікував добірку з п’яти детективних серіалів, створених за мотивами реальних розслідувань.

1 березня були оголошені переможці антипремії "Золота малина". Стали відомі найбільші провали Голлівуду за 2024 рік, деякі картини навіть зібрали по дві-три нагороди.