Виглядає на 20 років старшою: зірка "Дуже дивних справ" вразила фанатів

Міллі Боббі Браун з'явилася на прем'єрі свого нового фільму в Мадриді. І тепер її називають "дівою з 1980-х".

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21-річна акторка Міллі Боббі Браун виглядала набагато старшою за свій юний вік, коли з'явилася на прем'єрі фільму "Електричний штат" у Мадриді. Про це пише Daily Mail.

Міллі Боббі Браун і Кріс Пратт на прем'єрі в Мадриді

Хоча в США вона ледь досягла віку, коли дозволяється вживати спиртне, фанатів здивував її "зрілий вигляд", за який її вже прозвали "дівою з 1980-х".

Для виходу на червону доріжку Міллі Боббі Браун, яка прославилася після ролі дівчинки Одинадцять у серіалі "Дивні дивацтва", обрала блискучу сукню, зробила ретро укладку на дуже висвітленому волоссі та макіяж з великою кількістю косметики, що зробила її набагато старшою.

Браун з'явилася на червоній доріжці під руку зі своїм чоловіком Джейком Бонджові, 22-річним сином знаменитого музиканта Джона Бон Джові.

На прем'єрі актриса також спілкувалася зі своїм колегою по фільму "Електричний штат" Крісом Праттом. Нова картина заснована на однойменному коміксі шведського художника Саймона Столенхага, дія якого відбувається в альтернативній версії 1990-х років.

Міллі Боббі Браун на прем'єрі в Мадриді Фото: Getty Images

У світі коміксу США являють собою постапокаліптичну антиутопію, в якій осиротіла дівчинка-підліток вирушає на пошуки брата разом зі своїм роботом.

Трейлер фільму "Електричний штат"

Міллі Боббі Браун з'явилася на публіці після того, як її фанати були шоковані, дізнавшись, наскільки вона ще молода, завдяки нагадуванню, яке вони отримали в Instagram.

Сама актриса не пояснила, чому вирішила радикально змінити образ, відмовившись від мінімального макіяжу і природного кольору волосся.

Міллі Боббі Браун у серіалі "Дуже дивні справи" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Джейк і Міллі почали зустрічатися 2021 року, а в травні минулого року вони пов'язали себе узами шлюбу на таємній церемонії.

Таємно обмінявшись клятвами в Америці, Міллі і Джейк влаштували велике весілля в Тоскані у вересні 2024 року.