Выглядит на 20 лет старше: звезда "Очень странных дел" поразила фанатов

Милли Бобби Браун появилась на премьере своего нового фильма в Мадриде. И теперь ее называют "дивой из 1980-х".

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21-летняя актриса Милли Бобби Браун выглядела намного старше своего юного возраста, когда появилась на премьере фильма "Электрический штат" в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.

Милли Бобби Браун и Крис Пратт на премьере в Мадриде

Хотя в США она едва достигла возраста, когда разрешается употреблять спиртное, фанатов удивил ее "зрелый облик", за который ее уже прозвали "дивой из 1980-х".

Для выхода на красную дорожку Милли Бобби Браун, которая прославилась после роли девочки Одиннадцать в сериале "Очень странные дела", выбрала блестящее платье, сделала ретро укладку на очень высветленных волосах и макияж с обилием косметики, который сделал ее гораздо старше.

Браун появилась на красной дорожке под руку со своим мужем Джейком Бонджови, 22-летним сыном знаменитого музыканта Джона Бон Джови.

На премьере актриса также общалась со своим коллегой по фильму "Электрический штат" Крисом Праттом. Новая картина основана на одноименном комиксе шведского художника Саймона Столенхага, действие которого происходит в альтернативной версии 1990-х годов.

Милли Бобби Браун на премьере в Мадриде Фото: Getty Images

В мире комикса США представляют собой постапокалиптическую антиутопию, в которой осиротевшая девочка-подросток отправляется на поиски брата вместе со своим роботом.

Трейлер фильма "Электрический штат"

Милли Бобби Браун появилась на публике после того, как ее фанаты были шокированы, узнав, насколько она еще молода, благодаря напоминанию, которое они получили в Instagram.

Сама актриса не объяснила, почему решила радикально изменить образ, отказавшись от минимального макияжа и естественного цвета волос.

Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела" Фото: Скриншот

Напомним, Джейк и Милли начали встречаться в 2021 году, а в мае прошлого года они связали себя узами брака на тайной церемонии.

Тайно обменявшись клятвами в Америке, Милли и Джейк устроили большую свадьбу в Тоскане в сентябре 2024 года.