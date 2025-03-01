Оголошені переможці "Золотої малини": які фільми стали провалами Голлівуду у 2024 році (відео)

Найгіршою за минулий рік стала кінострічка "Мадам Павутина", яка перемогла одразу в трьох номінаціях. По дві нагороди зібрали три фільми, один з яких є продовженням "оскароносної" першої частини.

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1 березня оголосили переможців цьогорічної американської сатиричної кіноантипремії "Золота малина", якою традиційно відзначають найгірші роботи Голлівуду. Про це відомо з сайту премії.

"У світі 2025 року погане означає добре. Тупий — розумний. Моторошно — чудово. І виграти "Золоту малину" — це добре. Просто запитайте будь-кого з відомих талантів, представлених у цьогорічному 45-му щорічному списку", — зазначили організатори.

Найгірший режисер

Це звання отримав Френсіс Форд Коппола за роботу над науково-фантастичною драмою "Мегалополіс". За сюжетом, велике місто накриває руйнівна катастрофа — падіння одного з супутників на Землю, тож воно потребує відбудови. Однак амбіційні плани геніального архітектора суперечать планам корумпованого мера.

Найгірші фільм, сценарій і акторка

Супергеройський фільм "Мадам Павутина" вибив одразу 3 номінації. Його визнали найгіршим, окремо відзначивши поганий сценарій. Акторка, яка зіграла у кінострічці головну роль, Дакота Джонсон також отримала антипремію. У центрі сюжету — 30-річна Кассандра, в якої проявляються з’являються видіння. Передбачаючи майбутнє, вона рятує від смерті трьох дівчат.

Найгірше продовження і найгірша пара

У цій номінації переміг нашумілий "Джокер: Божевілля на двох". Хоча перша частина принесла команді нагороди "Оскар", другий фільм аудиторію розчарував. У цьому психологічному трилері розказана історія кохання Артура Флека і Харлін Квінзель. Особливість кінострічки полягала у музичних вставках, загалом у фільмі лунає приблизно 15 пісень, більшість з них — переспіви відомих композицій.

Гоакін Фенікс та Леді Гага, які виконали головні ролі у продовженні "Джокера", також були визнані найгіршою екранною парою.

Найгірший актор

Для цього звання обрали Джеррі Сайнфелда — за роль у "Без глазурі". Це — комедійно-історична стрічка про сутичку між компаніями у 60-х роках. Конкуренти вирішили кардинально змінити традиції американського сніданку, змінивши життя багатьох людей.

Нагорода за відновлення репутації

У 2024 році критики відзначили акторку Памелу Андерсон за головну роль у драмі "Остання шоуґьорл". У фільмі показана історія танцівниці з Лас-Вегасу, шоу якої назавжди закривають.

Найгірші актор і акторка другого плану

Найгіршим актором другого плану визнали Джона Войта, який зіграв у фільмах "Мегалополіс", "Рейган", Shadow Land і Strangers. Таку ж жіночу номінацію отримала Емі Шумер за роль у комедії "Без глазурі".

В результаті найгіршою кінокартиною, яка зібрала аж три антиномінації "Золотої малини", стала "Мадам Павутина". Друге місце у рейтингу провалів ділять "Джокер: Божевілля на двох", "Мегалополіс" і "Без глазурі", які заслужили по парі нагород.

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