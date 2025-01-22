Названо один з найгірших фільмів 2024 року: хто ще в списку (відео)

У 2020 році Гоакін Фенікс отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у першому "Джокері". Тепер фільм-сиквел з його участю лідирує в рейтингу найгірших картин.

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Оголошено номінантів на антипремію "Золота малина-2025". Список найгірших фільмів, режисерів та акторів оприлюднено на сайті сатиричної премії.

Найгірший фільм

"Бордерлендз";

"Джокер: Божевілля на двох";

"Мадам Павутина";

"Мегалополіс";

"Рейган".

У другому "Джокері" до Гоакіна Фенікса приєдналася Леді Гага

Найгірший режисер

Ес Джей Кларксон ("Мадам Павутина");

Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс");

Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілля на двох");

Елай Рот ("Бордерлендз");

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі").

Трейлер фільму "Бордерлендз"

Найгірший актор

Джек Блек ("Любий Санта");

Закарі Лівай ("Гарольд і магічний олівець");

Гоакін Фенікс ("Джокер: Божевілля на двох");

Денніс Квейд ("Рейган");

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі").

Цікаво, що Гоакін Фенікс за перший "Джокер" отримав "Оскар", а тепер опинився в списку антипремії.

Відомий ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензій, де збирають огляди фільмів і серіалів із різних видань, інформацію про фільми та новини кінематографа, дав другому "Джокеру" лише 31%.

Леді Гага та Гоакін Фенікс у другому "Джокері" Фото: Lady Gaga/Instagram

"Фільм майже нестерпно довгий — 138 хвилин, його посил заплутаний, а включення кількох музичних номерів більш цікаве за концепцією, ніж, на жаль, за виконанням", — пише Сара Мішель Феттерс для MovieFreak.com.

Найгірша акторка

Кейт Бланшетт ("Бордерлендз");

Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох");

Брайс Даллас Говард ("Арґайл");

Дакота Джонсон ("Мадам Павутина");

Дженніфер Лопес ("Атлас").

Трейлер фільму "Мадам Павутина"

Найгірший актор другого плану

Джек Блек ("Бордерлендз");

Кевін Гарт ("Бордерлендз");

Шая Лабаф ("Мегалополіс");

Тахар Рахім ("Мадам Павутина");

Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", Shadow Land, Strangers).

Найгірша акторка другого плану

Аріана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-мисливець");

Леслі-Енн Даун ("Рейган");

Емма Робертс ("Мадам Павутина");

Емі Шумер ("Без глазурі");

FKA Twigs ("Ворон").

Найгірший приквел, ремейк або сиквел фільму

"Ворон";

"Джокер: Божевілля на двох";

"Крейвен-мисливець";

"Муфаса: Король Лев";

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами".

Трейлер фільму "Муфаса: Король Лев"

Найгірший сценарій

"Джокер: Божевілля на двох";

"Крейвен-мисливець";

"Мадам Павутина";

"Мегалополіс";

"Рейган".

Що таке "Золота малина"

Американська сатирична кіноантипремія, якою щороку відзначають найгірші фільми, їхніх акторів, режисерів і сценаристів, саундтреки (музику) до стрічок тощо.

"Золота малина" є своєрідним антиподом кінопремії "Оскар". Цікаво, що за традицією номінанти "Золотої малини" оголошуються за день до оголошення оскарівських номінантів. Таким же чином оголошують переможців. Втім, цього року церемонія "Оскар" під загрозою через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про переможців "Золотої малини-2023".