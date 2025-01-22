Назван один из худших фильмов 2024 года: кто еще в списке (видео)
В 2020 году Хоакин Феникс получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в первом "Джокере". Теперь фильм-сиквел с его участием лидирует в рейтинге худших картин.
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2025". Список худших фильмов, режиссеров и актеров обнародован на сайте сатирической премии.
Худший фильм
- "Бордерлендс";
- "Джокер: Безумие на двоих";
- "Мадам Паутина";
- "Мегалополис";
- "Рейган".
Худший режиссер
- Эс Джей Кларксон ("Мадам Паутина");
- Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис");
- Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих");
- Элай Рот ("Бордерлендс");
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури").
Худший актер
- Джек Блэк ("Дорогой Санта");
- Закари Ливай ("Гарольд и магический карандаш");
- Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих");
- Деннис Куэйд ("Рейган");
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури").
Интересно, что Хоакин Феникс за первый "Джокер" получил "Оскар", а теперь оказался в списке антипремии.
Известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из разных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа, дал второму "Джокеру" лишь 31%.
"Фильм почти невыносимо длинный — 138 минут, его посыл запутан, а включение нескольких музыкальных номеров более интересно по концепции, чем, к сожалению, по исполнению", — пишет Сара Мишель Феттерс для MovieFreak.com.
Худшая актриса
- Кейт Бланшетт ("Бордерлендз");
- Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих");
- Брайс Даллас Ховард ("Аргайл");
- Дакота Джонсон ("Мадам Паутина");
- Дженнифер Лопес ("Атлас").
Худший актер второго плана
- Джек Блэк ("Бордерлендс");
- Кевин Гарт ("Бордерлендс");
- Шая Лабаф ("Мегалополис");
- Тахар Рахим ("Мадам Паутина");
- Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers).
Худшая актриса второго плана
- Ариана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-охотник");
- Лесли-Энн Даун ("Рейган");
- Эмма Робертс ("Мадам Паутина");
- Эми Шумер ("Без глазури");
- FKA Twigs ("Ворон").
Худший приквел, ремейк или сиквел фильма
- "Ворон";
- "Джокер: Безумие на двоих";
- "Крейвен-охотник";
- "Муфаса: Король Лев";
- "Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы".
Худший сценарий
- "Джокер: Безумие на двоих";
- "Крейвен-охотник";
- "Мадам Паутина";
- "Мегалополис";
- "Рейган".
Что такое "Золотая малина"
Американская сатирическая киноантипремия, которой ежегодно отмечают худшие фильмы, их актеров, режиссеров и сценаристов, саундтреки (музыку) к лентам и тому подобное.
"Золотая малина" является своеобразным антиподом кинопремии "Оскар". Интересно, что по традиции номинанты "Золотой малины" объявляются за день до объявления оскаровских номинантов. Таким же образом объявляют победителей. Впрочем, в этом году церемония "Оскар" под угрозой из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
Также Фокус писал о победителях "Золотой малины-2023".