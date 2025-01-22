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Назван один из худших фильмов 2024 года: кто еще в списке (видео)

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Фото: скріншот | Леди Гага и Хоакин Феникс во втором "Джокере"

В 2020 году Хоакин Феникс получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в первом "Джокере". Теперь фильм-сиквел с его участием лидирует в рейтинге худших картин.

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Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2025". Список худших фильмов, режиссеров и актеров обнародован на сайте сатирической премии.

Худший фильм

  • "Бордерлендс";
  • "Джокер: Безумие на двоих";
  • "Мадам Паутина";
  • "Мегалополис";
  • "Рейган".
Во втором "Джокере" к Хоакину Фениксу присоединилась Леди Гага

Худший режиссер

  • Эс Джей Кларксон ("Мадам Паутина");
  • Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис");
  • Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих");
  • Элай Рот ("Бордерлендс");
  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури").
Трейлер фильма "Бордерлендс"

Худший актер

  • Джек Блэк ("Дорогой Санта");
  • Закари Ливай ("Гарольд и магический карандаш");
  • Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих");
  • Деннис Куэйд ("Рейган");
  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури").

Интересно, что Хоакин Феникс за первый "Джокер" получил "Оскар", а теперь оказался в списке антипремии.

Известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из разных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа, дал второму "Джокеру" лишь 31%.

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Леди Гага и Хоакин Феникс во втором "Джокере"
Фото: Lady Gaga/Instagram

"Фильм почти невыносимо длинный — 138 минут, его посыл запутан, а включение нескольких музыкальных номеров более интересно по концепции, чем, к сожалению, по исполнению", — пишет Сара Мишель Феттерс для MovieFreak.com.

Худшая актриса

  • Кейт Бланшетт ("Бордерлендз");
  • Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих");
  • Брайс Даллас Ховард ("Аргайл");
  • Дакота Джонсон ("Мадам Паутина");
  • Дженнифер Лопес ("Атлас").
Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Худший актер второго плана

  • Джек Блэк ("Бордерлендс");
  • Кевин Гарт ("Бордерлендс");
  • Шая Лабаф ("Мегалополис");
  • Тахар Рахим ("Мадам Паутина");
  • Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers).

Худшая актриса второго плана

  • Ариана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-охотник");
  • Лесли-Энн Даун ("Рейган");
  • Эмма Робертс ("Мадам Паутина");
  • Эми Шумер ("Без глазури");
  • FKA Twigs ("Ворон").

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

  • "Ворон";
  • "Джокер: Безумие на двоих";
  • "Крейвен-охотник";
  • "Муфаса: Король Лев";
  • "Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы".
Трейлер фильма "Муфаса: Король Лев"

Худший сценарий

  • "Джокер: Безумие на двоих";
  • "Крейвен-охотник";
  • "Мадам Паутина";
  • "Мегалополис";
  • "Рейган".

Что такое "Золотая малина"

Американская сатирическая киноантипремия, которой ежегодно отмечают худшие фильмы, их актеров, режиссеров и сценаристов, саундтреки (музыку) к лентам и тому подобное.

"Золотая малина" является своеобразным антиподом кинопремии "Оскар". Интересно, что по традиции номинанты "Золотой малины" объявляются за день до объявления оскаровских номинантов. Таким же образом объявляют победителей. Впрочем, в этом году церемония "Оскар" под угрозой из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о победителях "Золотой малины-2023".