Назван один из худших фильмов 2024 года: кто еще в списке (видео)

В 2020 году Хоакин Феникс получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в первом "Джокере". Теперь фильм-сиквел с его участием лидирует в рейтинге худших картин.

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Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2025". Список худших фильмов, режиссеров и актеров обнародован на сайте сатирической премии.

Худший фильм

"Бордерлендс";

"Джокер: Безумие на двоих";

"Мадам Паутина";

"Мегалополис";

"Рейган".

Во втором "Джокере" к Хоакину Фениксу присоединилась Леди Гага

Худший режиссер

Эс Джей Кларксон ("Мадам Паутина");

Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис");

Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих");

Элай Рот ("Бордерлендс");

Джерри Сайнфелд ("Без глазури").

Трейлер фильма "Бордерлендс"

Худший актер

Джек Блэк ("Дорогой Санта");

Закари Ливай ("Гарольд и магический карандаш");

Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих");

Деннис Куэйд ("Рейган");

Джерри Сайнфелд ("Без глазури").

Интересно, что Хоакин Феникс за первый "Джокер" получил "Оскар", а теперь оказался в списке антипремии.

Известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из разных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа, дал второму "Джокеру" лишь 31%.

Леди Гага и Хоакин Феникс во втором "Джокере" Фото: Lady Gaga/Instagram

"Фильм почти невыносимо длинный — 138 минут, его посыл запутан, а включение нескольких музыкальных номеров более интересно по концепции, чем, к сожалению, по исполнению", — пишет Сара Мишель Феттерс для MovieFreak.com.

Худшая актриса

Кейт Бланшетт ("Бордерлендз");

Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих");

Брайс Даллас Ховард ("Аргайл");

Дакота Джонсон ("Мадам Паутина");

Дженнифер Лопес ("Атлас").

Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Худший актер второго плана

Джек Блэк ("Бордерлендс");

Кевин Гарт ("Бордерлендс");

Шая Лабаф ("Мегалополис");

Тахар Рахим ("Мадам Паутина");

Джон Войт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers).

Худшая актриса второго плана

Ариана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-охотник");

Лесли-Энн Даун ("Рейган");

Эмма Робертс ("Мадам Паутина");

Эми Шумер ("Без глазури");

FKA Twigs ("Ворон").

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

"Ворон";

"Джокер: Безумие на двоих";

"Крейвен-охотник";

"Муфаса: Король Лев";

"Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы".

Трейлер фильма "Муфаса: Король Лев"

Худший сценарий

"Джокер: Безумие на двоих";

"Крейвен-охотник";

"Мадам Паутина";

"Мегалополис";

"Рейган".

Что такое "Золотая малина"

Американская сатирическая киноантипремия, которой ежегодно отмечают худшие фильмы, их актеров, режиссеров и сценаристов, саундтреки (музыку) к лентам и тому подобное.

"Золотая малина" является своеобразным антиподом кинопремии "Оскар". Интересно, что по традиции номинанты "Золотой малины" объявляются за день до объявления оскаровских номинантов. Таким же образом объявляют победителей. Впрочем, в этом году церемония "Оскар" под угрозой из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о победителях "Золотой малины-2023".